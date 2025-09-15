رسالة مؤثرة من ويجز لـ محمد منير.. ماذا قال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 08:08 مساءً - عبّر مغني الراب "ويجز" عن مدى تقديره واعتزازه بالفنان الكبير محمد منير؛ معتبراً إياه أنه مصدر إلهام بالنسبة له في مسيرته الغنائية.

وقد حرَص ويجز على نقل شعوره الطيب تجاه "الكينج" محمد منير، من خلال منشور كتبه عبْر خاصية الـ"ستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام".

ويجز: "صدق من قال عليك ملك"

وجاء نص رسالة ويجز معبّراً عن امتنانه الشخصي للفنان محمد منير ولمشواره الفني؛ حيث كتب قائلاً: "شكراً، كلمة قليلة جداً على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا، أنت حبيبي، ومصدر إلهامي يا كينج. مصر كلها بتعشقك، وأنت في قلوب كل الناس ليك مكانة خاصة، ولو بديت كلام عنك عمري ما هاخلص، ومش هوفيك حقك. صدق من قال عليك ملك".

سكرين شوت من الـ ستوري الخاص بحساب ويجز على إنستغرام

ويجز يستعد لـ أولى تجارِبه السينمائية

على جانب آخر، يخوض "ويجز" أولى تجارِبه في عالم السينما، وذلك من خلال فيلم "وتر واحد"، وهو دراما اجتماعية موسيقية يجمع بين عناصر الواقع والخيال. ويشاركه بطولة العمل: الفنان آسر ياسين، تارا عماد، مايان السيد. والعمل من تأليف وإخراج علي العربي.

يُذكر أن أولى تجارِب ويجز التمثيلية كانت من خلال مسلسل "بيمبو" الذي عُرض عام 2021، ودارت أحداثه حول شاب سلك طريقاً خاطئاً من خلال بيع المواد المخدرة، ولكنه يتحول لمحقق مبتدئ عندما يبدأ بالبحث في جريمة قتل امرأة واختفاء أخرى.



صوت محمد منير يضيء فيلم "ضي"

بينما كان آخر أعمال الفنان محمد منير، هو تقديمه الأغنية الدعائية لفيلم "ضي: سيرة أهل الضي"، والتي جاءت كلماتها التي كتبها مصطفى حدوتة. ولحّنها إيهاب عبدالواحد. محملة بروح إنسانية متناغمة مع رسالة الفيلم؛ حيث تبرز قوة الحُلم وأثر الفن في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب؛ ضمن أجواء تفيض بالصمود والتفاؤل.

ويحمل "ضي" قصة إنسانية ملهمة، عن فتى نوبي في الرابعة عشرة من عمره، وُلد ببشرة ألبينو وصوت ذهبي يخطف القلوب. رغم تخلّي والده عنه وقسوة التنمُّر، يتمسك بحُلمه في أن يصبح فناناً عظيماً مثل أيقونته الأبدية محمد منير؛ ليأخذ المشاهدين في رحلة عن الأمل والإصرار وقوة الفن في مواجهة المستحيل.

ويضم طاقم الفيلم مزيجاً مميزاً من الوجوه العربية والأفريقية، على رأسهم: الممثلة السعودية أسيل عمران، بدَور مركب يحمل أبعاداً إنسانية. كذلك الممثلة السودانية إسلام مبارك، إلى جانب مجموعة من المواهب المصرية الصاعدة، من بينهم: حنين سعيد، بدر محمد، الأخير الذي يؤدي دَور "ضي". وهو من إخراج كريم الشناوي. وتأليف هيثم دبور.

