مش هحب بعده.. طبيبة التجميل مي كمال الدين تتحدث عن علاقتها بالفنان أحمد مكي

تصدر اسم الفنان أحمد مكي ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد خروج طبيبة التجميل مي كمال الدين وتأكيدها خبر انفصالهما؛ لتعود مي من جديد متحدثة عن طبيعة العلاقة التي جمعتها بمكي؛ وذلك من خلال منشورات عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

مي كمال الدين عن أحمد مكي: "مش هحب بعده"

نفت طبيبة التجميل مي كمال الدين الأنباء المتداولة بشأن ارتباطها بالفنان أحمد مكي، مؤكدة أنهما انفصلا منذ مدة؛ متحدثة عن مدى قوة العلاقة والدعم الذي كان يقدمه لها الفنان أحمد مكي أثناء فترة ارتباطهما؛ مشيرة إلى مدى حبها له وتعلقها به؛ وكتبت من خلال "ستوري" بحسابها على "إنستغرام" منشوراً قالت فيه : "أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي، ومش هحب بعده، وبعلن انفصالي عنه للمرة المليون وربنا يوفقه في حياته".

مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي - الصورة من حسابها على إنستغرام



كما شاركت منشوراً آخر أوضحت من خلاله عدة أمور مهمة ومدى علاقتها ومحبتها للفنان أحمد مكي؛ قالت من خلاله: "حابه أوضح كام نقطة، أنا دكتورة تجميل مش خبيرة تجميل، أنا حصلت على الدكتوراه بفضل الله وأمي والداعم القوي ليا كان أحمد".



سبب تحول حياتي

وأكملت مي كمال الدين موضحة مدى دعم ومساندة أحمد مكي لها قائلة : "أنا معنديش وسواس حسد زي ما قريت كدا عني، أنا كنت أكتر حاجة بحاول أقدمها له أني ادعيله وربنا ألهمني أول مرة لمست الكعبة بحياتي دعيتله".

وتابعت مي: "لأنه هو كان سبباً رئيسياً لتحول حياتي إلى الأفضل، أول عمرة ليّا كان بفضل الله ودعمه القوي ليّا وقفته جمبي لأكتر من مرة وقت تعبي، أحمد مكي مش أي شخص بالنسبالي دا توأم روحي وابني".

رسالة شكر وامتنان

كما وجهت طبيبة التجميل مي كمال الدين رسالة شكر وامتنان للنجم أحمد مكي قائلة : "أحمد شكراً أنك كنت بحياتي وأن الله جمعنا ببعض يوم من الأيام، أنا راضية بقضاء الله وقدره، ومش هقدر أعاند إراده الله لكن عمري ماهسامح من كان سبباً في خسارتنا لبعض".

وأكملت: "لا أملك غير حسبي الله ونعم الوكيل، يارب يصرفهم عنه وينور بصيرته، أنا بتمنى له حياة أجمل وربنا يوعده بالصحبة الصالحة والعوض الجميل والزوجة الصالحة لأنه يستاهل كل خير".

رسالة مي كمال الدين إلى أحمد مكي - الصورة سكرين شوت من حسابها على إنستغرام



الجدير بالذكر ترددت أنباء خلال يونيو الماضي، أن الفنان أحمد مكي كان يعيش قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، إلا أن مكي فضل التكتم عن تفاصيل هذه العلاقة كعادته، حيث إن مكي يفضل دائماً أن يجعل حياته الشخصية بعيدة عن عيون الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر مشاركات أحمد مكي الفنية

ومن جهة أخرى، تألق النجم أحمد مكي خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2025، من خلال مسلسل "الغاوي"، والذي عُرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان على قناة ON، شارك في بطولته بجانب أحمد مكي، كلّ من: عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وأحمد كمال وآخرين، والعمل سيناريو وحوار طارق الكاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور الأحداث في إطار شعبي حول شمس العدوي الذي يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجأة تنقلب حياته بعد تعرض صديقه للظلم.

