بطولة ألمانيا: "هاتريك" كاين يُهدي بايرن الفوز على هوفنهايم

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : تابع الإنكليزي هاري كاين هوايته في هزّ الشباك وقاد فريقه بايرن ميونيخ إلى الفوز على مضيفه هوفنهايم بتسجيله ثلاثية في الفوز 4 1 السبت، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل كاين الذي وقّع على هدفين في الفوز أمام تشلسي الإنكليزي الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا، على الـ"هاتريك" الفوز في الدقيقتين 44 ثم 48 و77 من ركلتي جزاء.

قال لمنصة "دازون" للبث التدفقي "كانوا ينادونني في المدرسة هاتريك هاري".

وحافظ كاين على سجله المثالي بتسجيل 17 ركلة جزاء متتالية في الدوري الألماني. علّق على ذلك قائلا "ليس أمرا سهلا... أستعد كثيرا، وأتمرن كثيرا".

وقلّص التشيكي فلاديمير كوفال النتيجة (82) قبل أن يعيد البديل سيرج غنابري فارق الأهداف الثلاثة بهدف رابع (90+9).

ورفع هدّاف الـ"بوندسليغا" في الموسم الماضي بـ36 هدفا، رصيده إلى 8 أهداف في 4 مباريات ضمن البطولة.

كما حافظ بايرن على الصدارة بـ12 نقطة، متابعا سلسلة انتصاراته في مختلف المسابقات والتي وصلت إلى سبعة، منذ خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي ضمن مونديال الأندية في تموز/يوليو.

في المقابل، تكبّد هوفنهايم خسارته الثانية وتراجع إلى المركز الثامن موقتا.

وأفلت كاين من الرقابة الدفاعية واستثمر تمريرة طويلة من الركنية نفذها لينارت كارل، ثاني أصغر لاعب يرتدي قميص بايرن في الدوري (17 عاما و210 أيام) بعد ماتياس تيل (17 عاما و136 يوما)، سددها مباشرة نحو المرمى مسجلا الهدف الأول (44).

وحصل بايرن على ركلة جزاء أولى بعد لمسة يد من السويسري ألبيان هايداري ترجمها كاين بنجاح (48) قبل أن يحصل الفرنسي ميكايل أوليسيه على ركلة ثانية سجل منها الإنكليزي هدفا ثالثا (77).

وسجل كوفال هدف تقليص الفارق من ركلة حرة مباشرة، غيّر البديل يوزوا كيميتش مسارها لكن الهدف احتُسب للاعب وست هام يونايتد الإنكليزي السابق (82).

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، سجل غنابري هدفا رابعا لبايرن بعد متابعته كرة ردّها الحارس أوليفر باومان (90+9).

هدف أول لهامبورغ بعد سبعة أعوام

وأنهى هامبورغ العائد انتظاره الطويل لتحقيق فوزه الأول الذي جاء على ضيفه هايندهايم 2 1.

ودخل الفريقان المباراة بهدف الفوز بأول ثلاث نقاط، لكن هامبورغ العريق نجح بذلك عبر هدفي الكرواتي لوكا فوسكوفيتش (42) الذي سجل أول أهداف هامبورغ في الـ"بوندسليغا" منذ 7 أعوام، والفرنسي ريان فيليب (59)، فيما ذلّل آدم كوله النتيجة (90+3).

وتنفّس هامبورغ الصعداء برفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر موقتا، فيما بقي هايندهايم متذيلا الترتيب من دون نقاط.

وقسا ماينتس على مضيفه أوغسبورغ برباعية الياباني كايتشو سانو (14) ودومينيك كور (26) الذي طُرد لاحقا (53) وبول نيبل (60) وأرميندو زيب (69) مقابل هدف للبديل صامويل إيسيندي من جمهورية الكونغو الديموقراطية (83).

وبذلك حقق ماينتس انتصاره الأول ورفع رصيده إلى المركز الثاني عشر موقتا، في حين بقي أوغسبورغ في المركز الخامس عشر بثلاث نقاط.

وتغلب فرايبورغ على مضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة تداول على تسجيلها الإيطالي فينتشنسو غريفو (33 من ركلة جزاء) والنمسوي جونيور أدامو (54) وكريم كوليبالي بالخطأ في مرمى فريقه (75)، فيما أهدر النمسوي الآخر رومانو شميت ركلة جزاء لأصحاب الأرض (59).