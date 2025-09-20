شكرا لقرائتكم خبر «سدايا» تطلق معسكر إدارة الأنظمة السحابية لتأهيل حديثي التخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» معسكر إدارة الأنظمة السحابية؛ بهدف تأهيل حديثي التخرج للإلمام بالمعارف التقنية المتقدمة، من خلال تقديم فرص تدريبية نوعية تعزز مهاراتهم العلمية والعملية في إدارة البنية التحتية وتشغيل الأنظمة الحديثة.

ويهدف المعسكر إلى تدريب الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، والإسهام في بناء قاعدة معرفية متينة لديهم.

ويمكن للراغبين الالتحاق بالمعسكر التسجيل عبر موقع سدايا الالكتروني، وذلك خلال الفترة من الخميس 18 سبتمبر 2025 وحتى يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، حيث من المقرر أن ينطلق المعسكر يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، ويمتد لمدة 8 أسابيع، ويعقد حضوريا في مدينة الرياض.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود «سدايا» لبناء القدرات الوطنية في مجالات التقنية المتقدمة، وتعزيز جاهزية الكفاءات البشرية لدعم مسيرة التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي مستدام.