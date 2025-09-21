مورينيو يدشّن عودته إلى بنفيكا بفوز مقنع

الرياص - اسماء السيد - Aves (البرتغال) : دشّن المدرب المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو عودته إلى بلاده بفوز مقنع مع بنفيكا على مضيفه فيلا داس آفيش 3 0 السبت في المرحلة السادسة من بطولة البرتغال لكرة القدم.

وصعد بنفيكا إلى المركز الثاني بفوزه الرابع في البطولة مقابل تعادل واحد.

وكان بنفيكا عيّن مورينيو الذي أقيل من تدريب فنربهتشه التركي في آب/أغسطس بعد خسارته أمام بنفيكا بالذات في تصفيات دوري أبطال أوروبا، بعد إقالة الإدارة البرتغالية لبرونو لاجي إثر الخسارة الصادمة أمام قره باغ الأذربيجاني (2 3) في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة ضمن دوري أبطال أوروبا.

وعاد مورينيو (62 عاما) الذي درّب ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وتشلسي الإنكليزيين وإنتر ميلان الإيطالي، إلى بلده الأم بعد 21 عاما منذ مغادرته بورتو، علما أنه درّب بنفيكا في أيلول/سبتمبر 2000، لكنه غادر بعد 11 مباراة فقط.