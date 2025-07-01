شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات وزارة النقل من 2014 حتى 30 يونيو 2025 في مجال الطرق والكباري والان مع تفاصيل الخبر

يهدف تنفيذ المشروع القومى للطرق إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة فى مناطق التعدين والسياحة والمساهمة فى الخروج من الوادى الضيق.

وتعمير مناطق جديدة فى الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادى المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذى تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

وتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ 6500 كم منها بتكلفة 162 مليار جنيه وجارى العمل فى 500 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ 8500 كم منها، وجارى العمل فى 1500 كم ومن أهم الطرق التى تم الانتهاء منها :

مشروعات الإنشاء

1- إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى بإجمالى أطوال 400 كم حيث جارى تطوير الطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة من محور الضبعة حتى طريق السويس بطول 152 كم ومخطط تطوير باقى المسافة بعد الانتهاء من الأعمال الجارية.

2- إنشاء الطريق الدائرى الأوسطى بطول 156 كم.

3- إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم.

4- إنشاء طريق الداخلة – شرق العوينات بطول 275 كم.

5- إنشاء طريق توشكى – شرق العوينات بطول 359 كم.

6- إنشاء طريق سيوة – جغبوب بطول 90 كم.

7- إنشاء طريق بنى سويف – الزعفرانة بطول 158 كم.

8- إنشاء محور الزقازيق – السنبلاوين الحر بطول 40 كم.

9- إنشاء طريق طنطا - كفر الشيخ ( فى المسافة من طنطا – دمياط ) بطول 18 كم.

10- انشاء طريق المحلة / كفر الشيخ بطول 32 كم.

11- إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق بطول 33 كم تم نهو المرحلة الأولي

بطول 10 كم وجارى العمل فى المرحلة الثانية بطول 23 كم.

12- إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتى بطول 21 كم تم نهو المرحلة الأولى بطول 11 كم وجارى العمل فى المرحلة الثانية بطول 10 كم.

13- انشاء طريق شرق الرياح التوفيقى (بنها / المنصورة) بطول 73 كم تم نهو المرحلة الاولى فى المسافة من بنها حتى هلا بطول 17 كم وجارى العمل فى المرحلة الثانية

فى المسافة من هلا / ميت غمر(حتى كوبرى دقادوس) بطول 15 كم ومخطط العمل فى باقى المسافة بطول 51 كم بعد الانتهاء من الأعمال الجارية.

مشروعات التطوير

1- تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم تم نهو المرحلة الاولى بطول 76 كم فى المسافة من تقاطع الاسكندرية الزراعى حتى وصلة المريوطية وجارى نهو أعمال تطوير المسافة من تقاطع الاسكندرية الصحراوى حتى وصلة الواحات بطول 7 كم

والمسافة من المريوطية حتى المنصورية بطول 3 كم وجارى العمل فى تطوير باقى المسافة من تقاطع الاسكندرية الزراعى حتى تقاطع الاسكندرية الصحراوى بطول 24 كم.

2- تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى وامتداده حتى أرقين بطول 1226 كم تم نهو الأعمال فى المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول290 كم والمسافة من السباعية إلى اسوان بطول 112,5 كم وجارى العمل فى المسافة من القوصية / اسيوط بطول 57 كم والمسافة من الاقصر / السباعية بطول 113 كم والمسافة من اسوان / توشكي

بطول 215 كم بإجمالى أطوال ٣٨٥ كم مخطط تطوير باقى الطريق بعد الانتهاء من الأعمال الجارية بأجمالى أطوال ٤٣٨,٥ كم.

3- تطوير طريق وادى النطرون / العلمين بطول 135 كم.

4- تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم.

5- تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم.

6- تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته.

7- تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسى علم بطول 200 كم.

8- تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم.

9- تطوير وازدواج طريق اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 300 كم.

10- تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول 800 كم حيث جارى انشاء طريق شاحنات خرسانى وتطوير الطريق القائم فى المسافة من الكم 43 ( مدينة الأثاث بدمياط )

حتى الكم 132 ( كراكة الرمال السوداء ) بطول 89 كم ورفع كفاءة المسافة من تقاطع القاهرة / الاسكندرية الزراعى حتى تقاطع القاهرة / الاسكندرية الصحراوى بطول 13 كم بإجمالى أطوال 102 كم وتم نهو تطوير المسافة من كم 21 حتى كم 275 ( مطروح ) بطول 254 كم وجارى تطوير المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 240 كم.

11- إزدواج طريق الشيخ فضل / راس غارب 90 كم.

12- توسعـــة وتطويـــر طريق رافد جمصة / المنصورة بطول 50 كم.

13- تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول 26 كم.

14- ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقى حتى محور شربين بطول 22 كم.

15- ازدواج ورفع كفاءة طريق جناكليس / إسكندرية الصحراوى بطول 20 كم.

16- تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى بطول 180 كم.

17- تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوى من الطريق الدائرى / الدائرى الإقليمى / وصلة النفق بطول 88 كم.

18- تطوير الطريق من رأس النقب حتى طريق طابا / نويبع بطول 131 كم.

19- تطوير محور أبو ذكرى (محور التعمير) بطول 35 كم.

20- تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم.

21- تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم.

22- تطوير طريق دهب - نويبع بإجمالى طول 70 كم ( المرحلة الاولى بطول 22 كم ).

23- تطوير ورفع كفاءة محور٣٠ يونيو فى المسافة من بوررسعيد وحتى طريق

القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى بطول ٩٥ كم وتم نهو رفع كفاءة وتطوير مسافه ٧,٥ كم ومخطط تطوير باقى المسافة بعد الانتهاء من الأعمال الجارية بطول 87,٥ كم.



محاور النيل

يهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضى تنموى متكامل وليس مجرد كوبرى فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم وبما يساهم فى خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

1- تم التخطيط لإنشاء عدد 35 محور جديد على النيل ليصبح اجمالى عدد محاور / كبارى النيل73 محور / كوبرى بدلاً من 38 محور / كوبرى قبل يونيو 2014.

2- تم انجاز عدد 19 محور بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بنى مزار – عدلى منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام - الفشن ) ليصبح الإجمالى 57 محور.

3- جارى العمل حالياً فى تنفيذ عدد 16 محور جديد ( 3 يوليو - دراو –

أبو تيج – دشنا - تلا / طنوب – أبو غالب – القطا - كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودى – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية ).

الكبارى العلوية والأنفاق

يهدف إنشاء الكبارى العلوية والأنفاق إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكبارى أعلى المزلقانات وإنشاء كبارى علوية للسيارات أعلى الرياحات بديلاً للمعديات.

1- تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبرى / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالى 2500 كوبرى / نفق.

2- تم إنجاز 945 كوبرى / نفق منها وآخرها 5 كبارى اعلى المزلقانات ( المضيق والسيل

فى محافظة أسوان وابو حمص والصيرفى فى محافظة البحيرة وقويسنا بمحافظة المنوفية) و3 كبارى علوية بطريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى ( كفر الدوار –

جنبواى – كنج عثمان ).

الطرق المحلية داخل المحافظات

فى إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوى جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

الاستمرار فى رفع كفاءة وصيانة وتطوير 125 الف كم طولى من الطرق المحلية بالمحافظات تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية داخل المحافظات منها حوالى ٥٠٠٠ كم تم تنفيذها باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR وإعادة التدوير لطبقات الرصف الأسفلتى على البارد CIR وتقنيات المعالجة السطحية حسب الحالة الفنية للطريق، والتى تتميز بتحقيق وفر اقتصادى كبير فى تكلفة صيانة الطرق بأعلى جودة واستدامة وبدون ارباك لحركة المرور، كما يوفر استخدام تلك التقنيات الثروة المحجرية والمنتجات البترولية، علاوة على تقليل انبعاثات الكربون ومما يجعلها صديقة للبيئة.

والجدير بالذكر أن تلك التقنيات والمعدات الحديثة فى انشاء وصيانة الطرق قد دخلت الخدمة بمصر فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وبتوجيهات شخصية منه، نظراً لأهميتها الكبيرة فى الحفاظ على الطفرة غير المسبوقة فى تطوير شبكة الطرق المصرية والتى تحققت بعد انجاز المشروع القومى للطرق.

طرق مبادرة حياة كريمة

فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التى تخدم المراكز والقرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة بعدد 52 مركز فى نطاق عدد 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى كأحد أهم أهداف المبادرة.

تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالى أطوال 2900 كم وتم انجاز 1471 كم، منها 848 كم فى الصعيد 623 كم فى الدلتا.

الأتوبيس الترددى السريع ( BRT )

تم الانتهاء من انشاء المرحلة الأولى الأتوبيس الترددى السريع ( BRT ) على الطريق الدائرى بعدد 14 محطة من أكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعى وتم التشغيل التجريبى بالركاب فى 1 يونيو 2025.

جارى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعدد 34 محطة لخدمة المسافة المتبقية من الطريق الدائرى.