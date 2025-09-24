انت الان تتابع خبر رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي يصل محافظة نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي وصل إلى محافظة نينوى".



يشار الى ان رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، زار في وقت سابق من اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025) مواقع الأعمال الخدمية الجارية في عدد من المشاريع بمحافظة صلاح الدين.

كما اطلع على مشروع شارع 100، ورفع الساتر عن مدخل حي الكفاءات من جهة حي الدوانم، والحي الصناعي وشارع 50 إضافة إلى متابعة سير العمل ورفع العوائق أمام تكملة الشارع، شرق مدينة سامراء.

