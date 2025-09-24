اخبار العالم / اخبار العراق

السامرائي يبحث مع الجربا والحميدان أوضاع الموصل واحتياجاتها الخدمية

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للتحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي استقبل، في مكتب التحالف بمدينة الموصل، عضوي التحالف عبد الكريم الجربا وسناء الحميدان، بحضور وزير الدفاع الأسبق جمعة عناد، وجمع من الشخصيات الاجتماعية".
وأضاف انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول أوضاع الموصل واحتياجاتها الخدمية والتنموية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتعزيز استقرار المدينة وتمكين أبنائها من المشاركة الفاعلة في استحقاقات المرحلة المقبلة".
وعبّر الحضور عن دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته الوطنية.
