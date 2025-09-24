قبل عرضه.. محمد القس ولبنى عبد العزيز يكشفان تفاصيل شخصياتهما في مسلسل المحامية

محمدالقس.. زوج مثالي

لبنى عبدالعزيز.. تبحث عن العدالة

"المحامية" قصته وأبطاله

مشاركات درامية سابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 08:07 مساءً - "المحامية" من أبرز الأعمال الدرامية المنتظر عرضها في 25 سبتمبر الجاري، ويُعد المسلسل أول عمل سعودي من نوعه يتناول الصراع المعقد بين الواجب القانوني والمشاعر الإنسانية، وبالتزامن مع اقتراب عرضه، بدأ نجومه محمدالقس ولبنى عبدالعزيز، الكشف عن ملامح الشخصيات التي سوف يظهرون بها، عبر مقاطع فيديو قصيرة بحسابتهم الرسمية على "إنستغرام".في بداية الأمر، قال الفنان محمدالقس، إنه عقب انضمامه لفريق عمل المسلسل، اطلع على مشهد في هاتف مخرج العمل، وهنا شعر بحماس كبير، خاصة بعد أن لمس اختلافاً كبيراً في العملية الإخراجية والنواحي التمثيلية، مكملاً: "بعد ما شفت مشهد في جوال المخرج، عرفت أن المختلف في المسلسل هو الإخراج والتمثيل".وخلال حديثه، تطرق إلى الشخصية التي سوف يتقمصها، إذ قال إنه سوف يظهر بشخصية رجل يدعى "سلطان" وهو شخص جيد في تصرفاته ومعاملاته، ودلل على ذلك مواقفه تجاه زوجته إذ ساندها ودعمها، ولكن في النهاية لم يجد ردة فعل تناسب مواقفه الإيجابية تجاهها.بينما قالت الفنانة، إنها سوف تظهر بدور سيدة تدعى "مها" تعمل محامية، وتخوض رحلة مليئة بالمتاعب، بهدف تحدي كل ما هو تقليدي في مجتعهما، والبحث أيضاً عن واقع جديد يحقق لها ظلماً أو عدالة تجاه ظلم وقع في الماضي.واضافت، أن المميز في قصة مسلسل "المحامية"، هي حبكتة الدرامية المليئة بالقصص التي تشبه الواقع الذي نعيشه.وتابعت: "المسلسل قصص كتير تشبه واقعنا طرحنها في المسلسل ووضعنا لها حلولاً".المسلسل من إخراج جاسم المهنا، وتأليف نورة العمري، ويشارك في بطولته إلى جانب لبنى عبد العزيز ومحمد القس كل من: عبد الرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي.وتدور الأحداث حول الصراع الداخلي الذي تعيشه محامية بين ضميرها القانوني ومشاعرها الإنسانية، إذ تتولى الدفاع عن النساء متأثرة بماضيها المؤلم، لتجد حياتها تنقلب رأساً على عقب مع تطور الأحداث.يمكنكم قراءة.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل المحامية: تسجيل صوتي يثير تساؤلات

وعرض للفنانة لبنى عبد العزيز مؤخراً مسلسل "خريف القلب"، وهو أول مسلسل سعودي معرب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقةً، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، والعنود عبدالحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

ودارت أحداث المسلسل في إطار حول سر قديم تم الكشف عنه إثر حادث سير مروع، بعد أن صدم رجل الأعمال (راشد) العاملة المكافحة (نهلة)، حيث تم تبديل ابنتيهما قبل سبعة عشرة عاماً لحظة ولادة الطفلتين بالمستشفى.

بينما كان للفنان محمد القس مشاركة مميزة في مسلسل "برغم القانون"، الذي دارت أحداثه في إطار درامي، حول "ليلى" التي تعمل بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى والذي يلعب دوره الفنان محمد القس ومع مرور الوقت تكتشف أنه خدعها لأنه انتحل شخصية غير شخصيته الحقيقية وهي "أحمد"، عقب ذلك تتوالي الأحداث في ظل محاولة "ليلى" لمعرفة سر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

والعمل يجمع عدداً من النجوم بجانب محمدالقس وإيمان العاصي، منهم وليد فواز، محمد محمود عبد العزيز، هاني عادل، رحاب الجمل، فرح يوسف، وآخرين. والعمل من إخراج شادي عبدالسلام، وتأليف ريمون مقار.



