الأفلام السعودية تشارك في مهرجان بوسان السينمائي الدولي 2025

تشارك هيئة الأفلام السعودية في مهرجان بوسان السينمائي الدولي 2025، الذي يُقام في مدينة بوسان، ثاني أكبر مُدن كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 17 إلى 26 سبتمبر.

ويُعد المهرجان أحد أبرز المهرجانات السينمائية في قارة آسيا، ومن أكبر أسواق السينما على مستوى العالم، بما يقدمه من أقسام متنوعة للأفلام الروائية والوثائقية، ولدوره البارز في تسليط الضوء على المواهب الشابة الصاعدة في القارة.

أهمية مشاركة هيئة الأفلام بمهرجان بوسان

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تسعى هيئة الأفلام السعوية من خلال مشاركتها إلى: تعزيز الروابط الثقافية والسينمائية بين السعودية وكوريا الجنوبية، وتوسيع آفاق التعاون الإبداعي عبر جناحٍ سعودي خاص تستعرض فيه أبرز المبادرات والمشاريع السينمائية في المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وفدٍ رسمي وعددٍ من صناع الأفلام السعوديين؛ لبناء جسور التواصل وتبادل الأفكار مع أبرز الجهات في القطاع، كما يُعدّ المهرجان منصة لفتح المجال أمام فرص الإنتاج المشترك، وتوسيع نطاق توزيع الأفلام السعودية على المستوى الدولي، إلى جانب التعريف بمواقع التصوير في المملكة، وتنمية شبكة العلاقات مع المختصين في صناعة السينما.

تنمية القطاع السينمائي السعودي

تجدر الإشارة إلى أنّ مشاركة هيئة الأفلام في مهرجان بوسان السينمائي الدولي 2025 تأتي ضمن إستراتيجيتها في إبراز جهود تنمية القطاع السينمائي السعودي من خلال الحضور الفعال للمحافل العالمية، ودعم صناعة الأفلام المحلية، بما يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًّا لصناعة الأفلام في الشرق الأوسط، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

#هيئة_الأفلام تشارك في #مهرجان_بوسان_السينمائي

الدولي 2025 بجناح سعودي مخصص، ووفد رسمي يعرف بالمواهب والفرص الواعدة، مما يعزز حضور المملكة في أحد أبرز المهرجانات السينمائية الآسيوية. pic.twitter.com/5qqc8aSedC — هيئة الأفلام (@FilmMOC) September 24, 2025

نبذة عن هيئة الأفلام

— هيئة الأفلام (@FilmMOC)

هيئة الأفلام السعودية هي هيئة حكومية سعودية، تابعة لوزارة الثقافة السعودية، تأسست في شهر فبراير من العام 2020 م، ومقرها في العاصمة الرياض. تهدف الهيئة لتطوير قطاع الأفلام وبيئة الإنتاج في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تحفيز وتمكين صناع الأفلام السعوديين.

تكمن رؤية الهيئة في ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي لصناعة الأفلام في قلب الشرق الأوسط.

وتتمثل رسالة الهيئة في بناء وتنمية قطاع أفلام سعودي إبداعي وتعزيز قدراته على مستوى الأسواق المحلية والدولية.



وتشمل الركائز الاستراتيجية للهيئة ما يلي:

تطوير المواهب: ضمان وصول قطاع الأفلام في السعودية إلى المواهب المؤهلة بتكلفة تنافسية.

البنية التحتية: ضمان حصول قطاع الأفلام السعودي على المرافق والخدمات المناسبة وبتكلفة تنافسية.

الإنتاج المحلي في السعودية: تحفيز الإنتاج المحلي للأفلام في المملكة.

الإنتاج الدولي في السعودية: جذب الإنتاج العالمي للأفلام إلى المملكة.

الإطار التنظيمي: خلق بيئة تنظيمية مناسبة تعزّز تنمية قطاع الأفلام.

التوزيع والعرض: تحفيز الطلب على الأفلام السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المُختارة.



