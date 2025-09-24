خلال تألقها في حفلها بلندن.. ماذا قالت أنغام لجمهورها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:05 صباحاً - تألقت الفنانة أنغام في حفلها الأخير الذي أُقيم ليلة أمس على مسرح رويال ألبرت هول العريق في لندن، وقدمت لجمهورها والحضور باقة من أغانيها المميزة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، لتكون بذلك المطربة المصرية الوحيدة التي تقدم الغناء الطربي بعد الفنان عبد الحليم حافظ، وذلك بعد مرور 58 عام على حفله.

أنغام تتألق في حفلها بلندن

هذا الحفل يُعتبر ظهور مميز، وذلك لأنه جاء بعد تعافيها من الوعكة الصحية الكبيرة التي مرت بها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وخلال الحفل، وجهت أنغام رسالة حب وتقدير لجمهورها الذي دعمها خلال محنتها الصحية، وأكدت على سعادتها بالدعوات الصادقة التي تلقتها والمحبة الكبيرة التي حصلت عليها من جمهورها خلال هذه المحنة.

وخصت أنغام بالشكر المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفية السعودية، وذلك تقديراً لدعمهما الكبير الدائم للفن، وحرصهما على نقل الحفل المقام في لندن تليفزيونياً لجمهور أنغام في الوطن العربي، وقالت نصاً: "يارب تستمر روح الأخوة اللي ما بين مصر والسعودية، وتصمد ضد أي حد يحاول يوقع بينهم".

يُشار إلى أن مسرح رويال ألبرت هول في لندن هو واحد من أشهر وأعرق المسارح العالمية، وقد شهد في عام 1967 أول أداء لفنان عربي عليه، وكان الحفل للعندليب عبد الحليم حافظ الذي فتح هذا الباب أمام النجوم العرب، واستطاعت بفضل مكانتها الكبيرة أن تنضم أنغام لقائمة كبار الفنانين العرب اللذين وفقوا على هذا المسرح.

"سيبتلي قلبك" أحدث أعمال أنغام

من جهةٍ أخرى، طرحت أنغام أغنية جديدة بعنوان "سيبتلي قلبك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وكذلك منصات الموسيقى المختلفة، لتكون بمثابة أول مشروع فني تُطلقه لجمهورها عقب الأزمة الصحية الشديدة التي تعرضت لها، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

وبعد طرحه، أعرب الشاعر تامر حسين، عن سعادته البالغة لتعاونه الأول مع أنغام، قائلاً عبر حسابه على "إنستغرام": "أول تعاون فني بيني وبين الفنانة أنغام، وبقولها ألف حمد الله على سلامتك ورجوعك لجمهورك وحبايبك اللى اشتاقوا لأعمالِك".

عودة أنغام إلى مصر بعد فترة من العلاج بألمانيا

يُذكر أنعادت إلى مصر برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، يوم 25 أغسطس الماضي، بعد قضائها 30 يوماً على سرير المرض بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة؛ حيث استأصلت كيساً حميداً من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح، لكنها اضطرت للبقاء تحت الملاحظة الطبية لعدة أسابيع بسبب بعض المضاعفات التي صاحبت الجراحة.

وقد حرصت أنغام خلال فترة علاجها في المستشفى على طمأنة جمهورها ومحبيها، من خلال إرسال رسائل متقطعة عبر المقربين منها خاصةً الإعلامي محمود سعد الذي كان حريصاً على الكشف عن تطورات حالتها الصحية بشكلٍ دوري من خلال منشورات عبر الفيسبوك أو الظهور ببث مباشر؛ ليتحدث عن التطورات، وكان دائماً ما يؤكد أن أنغام تتحسن تدريجياً، وأنها تثق في تجاوز هذه الأزمة بقوة وإصرار.

