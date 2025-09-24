عدد مليونيرات الكريبتو يبلغ مستوى قياسي مع "عام فارق في تبنّي المؤسسات"

تام شمس - الأربعاء 24 سبتمبر 2025 02:00 مساءً - ارتفع عدد مليونيرات العملات المشفرة بنسبة 40% على أساس سنوي ليصل إلى 241,700 شخص، مدفوعًا بارتفاع سعر البيتكوين وزيادة القيمة السوقية للعملات المشفرة لتتجاوز 3.3 تريليونات دولار بحلول منتصف عام 2025، وفقًا لتقرير جديد.

وذكر التقرير أن عدد المئة مليونير (من يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار في أصول مشفرة) ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 450 شخصًا، فيما قفز عدد المليارديرات في قطاع الكريبتو بنسبة 29% ليبلغ 36 مليارديرًا بنهاية يونيو، بحسب ما قالت شركة Henley & Partners المتخصصة في استشارات الثروة والجنسية، في تقريرها حول ثروات الكريبتو الصادر يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة: "هذا النمو الملحوظ يتزامن مع عام فارق في تبنّي المؤسسات."

فقد كثفت الشركات العامة والمؤسسات المالية الكبرى رهاناتها على العملات المشفرة، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث منحت السياسات الصديقة للكريبتو التي تتبناها إدارة ترامب ثقة لوول ستريت للاستثمار، مما ساعد على تعزيز قيمة السوق.

تغير أعداد مليونيرات ومئة مليونيرات ومليارديرات البيتكوين على أساس سنوي. المصدر: Henley & Partners

منذ بداية عام 2025، ارتفعت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة من 37.3 مليار دولار إلى 60.6 مليار دولار، بينما تضاعفت التدفقات إلى صناديق الإيثريوم (ETH) الفورية أربع مرات لتصل إلى 13.4 مليار دولار.

واستحوذت شركات الاستشارات الاستثمارية ومديرو صناديق التحوط على الحصة الأكبر من صناديق الإيثريوم الفورية في الربع الثاني، لترتفع حيازاتهم إلى 1.35 مليار دولار و688 مليون دولار على التوالي، فيما عززت شركات الوساطة والأسهم الخاصة أيضًا مراكزها.

مليونيرات البيتكوين يسجلون "قفزة هائلة"

قالت Henley إن زيادة عدد مليونيرات الكريبتو خلال العام جاءت مدفوعة بشكل أساسي بـ"قفزة هائلة في عدد مليونيرات البيتكوين."

فقد ارتفع عدد مليونيرات البيتكوين بنسبة 70% على مدار العام ليصل إلى 145,100 شخص، ويعود ذلك جزئيًا إلى تفوق البيتكوين على أداء السوق الأوسع بين يوليو 2024 ويونيو 2025.

كما ارتفع عدد المئة مليونير في البيتكوين بنسبة 63% ليصل إلى 254 شخصًا، فيما قفز عدد المليارديرات بنسبة 55% ليبلغ 17 مليارديرًا.

وأوضح فيليب بومان، مؤسس شركة Z22 Technologies المتخصصة في الأبحاث المالية وإدارة الأصول الكمية، أن جزءًا من هذه الزيادة يمكن أن يُعزى إلى تحول البيتكوين إلى "العملة الأساسية لتجميع الثروة" بالنسبة للمزيد من المستثمرين.

ورغم ذلك، فإن عدد مستخدمي العملات المشفرة الإجمالي لم يرتفع سوى بنسبة 5% ليصل إلى 590 مليون مستخدم.

واعتمدت Henley في نتائجها على نماذج داخلية لشرائح الثروة، إلى جانب بيانات من CoinMarketCap وBinance ومستكشف بلوكشين الإيثريوم Etherscan.

الولايات المتحدة بين أبرز وجهات هجرة الكريبتو

تعمل Henley، التي تقدم استشارات للعملاء الأثرياء بمن فيهم مستثمرو الكريبتو حول الجنسية والإقامة، على تصنيف أفضل وجهات الهجرة المتعلقة بالكريبتو. وجاءت سنغافورة وهونغ كونغ والولايات المتحدة في المراتب الثلاث الأولى.

كما جاءت سويسرا والإمارات العربية المتحدة في المراتب الخمسة الأولى ضمن مؤشر تبنّي الكريبتو الخاص بالشركة، الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل: تبنّي الجمهور، البنية التحتية، الابتكار والتكنولوجيا، البيئة التنظيمية، العوامل الاقتصادية، وملاءمة الضرائب.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن دولًا أصغر مثل كوستاريكا، السلفادور، اليونان، لاتفيا، بنما، نيوزيلندا وأوروغواي قد وضعت جميعها استراتيجيات لجذب مستثمري الأصول الرقمية.