تحول السياسات التنظيمية في الولايات المتحدة يمهّد لموجة جديدة من المستثمرين تكسر الدورة التقليدية

تام شمس - الأربعاء 24 سبتمبر 2025 02:00 مساءً - قال مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، إن إقرار مشروعَي قانون أساسيين للعملات المشفرة في الولايات المتحدة سيطلق موجة جديدة من المشاركة في السوق، من شأنها أن تعطل دورة السوق التقليدية القائمة على أربع سنوات.

وأوضح نوفوغراتز في حديثه مع بلومبرغ يوم الثلاثاء أن قانون GENIUS الخاص بتنظيم العملات المستقرة، والذي جرى توقيعه في يوليو، إلى جانب قانون CLARITY الذي يحدد صلاحيات الهيئات التنظيمية بشأن الأصول المشفرة، سيؤديان إلى تدفق ضخم من المستثمرين الجدد، ما سيكسر النمط التقليدي للدورة.

وقال: "إنه أمر بالغ الأهمية. فمع وجود هذين التشريعين كمرتكزات، سيتم إطلاق قدر هائل من المشاركة الجديدة في مجال العملات المشفرة."

يعتقد العديد من مستثمري العملات المشفرة أن السوق يسير وفق دورة سعرية مرتبطة بعملية تنصيف البيتكوين (BTC) التي تحدث كل أربع سنوات تقريبًا. وكانت آخر عملية تنصيف في أبريل 2024، ما دفع البعض للاعتقاد بأن السوق الصاعد الحالي قد يقترب من نهايته.

مايك نوفوغراتز في مقابلة مع بلومبرغ يوم الثلاثاء. المصدر: Bloomberg

دورة السوق الحالية قد تختلف

رأى نوفوغراتز أن دورة السوق هذه قد تكون مختلفة، حيث إن المستثمرين على الأرجح لن يبيعوا عند الذروة بنهاية هذا العام كما فعلوا في عامي 2017 و2021.

وأضاف أن الناس لم يكن بإمكانهم سابقًا استخدام العملات المستقرة على هواتف الآيفون أو في تطبيقات التواصل الاجتماعي لأنها لم تكن قانونية بالضرورة، "لكن الآن أصبحت كذلك."

وتابع: "ستكون هناك موجة جديدة من المشاركة، لذلك قد لا نكون في الدورة التقليدية."

قانون CLARITY "قطار لا يمكن إيقافه"

شارك براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، نوفوغراتز وجهة نظره في 17 سبتمبر، مؤكدًا قناعته بأن الكونغرس سيمرر قانون CLARITY الذي يحدد أدوار الهيئات المالية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

وقال حينها: "لم أشعر يومًا بالتفاؤل كما الآن بشأن تمرير قانون هيكل السوق. إنه قطار انطلق بالفعل من المحطة."

الأسبوع الماضي، صرّح النائب فرينش هيل أن لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب تأمل أن يتم اتخاذ إجراء بشأن القانون في أكتوبر أو نوفمبر.

الديمقراطيون قد يواجهون التشريع

كما قلل نوفوغراتز من المخاوف بشأن تورط عائلة ترامب في قطاع العملات المشفرة، معربًا عن ثقته بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستتعامل مع أي تضارب محتمل في المصالح.

وقال: "لا أعتقد أنه يمكن منع أبناء المسؤولين من المشاركة في الأعمال التجارية."

وأضاف أن المشرعين الديمقراطيين قد يثيرون ضجة حول ما يرونه "احتيالًا" من قبل عائلة ترامب، وربما يدفعون لمعارضة مشروع قانون هيكل سوق الكريبتو.

وأشار نوفوغراتز إلى أن عددًا كافيًا من الديمقراطيين باتوا يدركون قيمة العملات المشفرة لتمرير القانون، لكنه وصف موقف الحزب المناهض للكريبتو في الانتخابات الرئاسية العام الماضي بأنه "تصرف أحمق."

عمليات بيع من معدّنين صينيين وتعليقات هايز تزيد من الهبوط

وفي تعليقه على موجة التصفية الأخيرة التي شهدت محو ما يقرب من 200 مليار دولار من أسواق التداول الفوري للعملات المشفرة هذا الأسبوع، أرجع نوفوغراتز الهبوط إلى "عمليات بيع ضخمة من المعدّنين الصينيين" بالإضافة إلى "التعليقات السلبية" التي أدلى بها آرثر هايز حول منصة Hyperliquid.

وقال: "كانت Hyperliquid الأكثر تضررًا، وهو ما انعكس على معنويات السوق بشكل عام، لكنني أعتقد أنه مجرد تصحيح."

وكان هايز قد باع كامل حصته من عملة HYPE ليضع دفعة أولى لشراء سيارة فيراري، فيما تراجع سعر العملة بأكثر من 23% منذ أعلى مستوى تاريخي لها الأسبوع الماضي، مع استمرار الحيتان في التخلص منها.