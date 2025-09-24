الصحة الاتحادية تطلق مبادرة (بالتجفيف.. الحمى بتقيف)

بالتجفيف.. الحمى بتقيف .. تحت هذا الشعار، وفي إطار حملة مكافحة نواقل الأمراض خاصة المسببة لحمى الضنك والملاريا،انطلق اليوم نفير التجفيف بولاية الخرطوم.

وقال وزير الصحة الاتحادي د.هيثم محمد ابراهيم في تصريح صحفي، إن اطلاق المبادرة الثلاثاء تم بالمرور الميداني على الفرق العاملة بمنطقتي حلة حمد بمحلية بحري، وبري بمحلية الخرطوم، بالإضافة إلى زيارة عدد من المنازل للوقوف على عمليات التجفيف للمياه، مؤكدا الالتفاف والتوافد الكبير من طلاب المدارس والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية والمستنفرين، مشيرا إلى الإشراف الاتحادي والولائي لمتابعة الأنشطة والتدريب للفرق.

ونوه الوزير، إلى ان بعوض الايديس يعيش داخل المنازل في المياه العذبة، وبالتالي فان كثير من مصادر التوالد تكون في “مواعين المياه من الأزيار والبراميل والمكيفات”، والذي اتضح من خلال زيارة بعض المنازل .

وأضاف “بان النجاح يكمن في التجفيف وإزالة الانقاض خاصة المنازل غير المأهولة حاليا بالسكان”، والتي تشكل بؤر للتوالد، بجانب توصيلات المياه وكسوراتها المتكررة، مؤكدا مواصلة حملة التجفيف يومي السبت والثلاثاء من كل اسبوع، بجانب حملات المكافحة الاخرى الخاصة بالرش.

سونا