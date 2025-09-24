- 1/2
- 2/2
بحث الاجتماع المشترك بين والي النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والأستاذة سلوى آدم بنية مفوض مفوضية العون الإنساني بأمانة حكومة الولاية بربك الثلاثاء، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الصادق محمد عثمان، الترتيبات الخاصة بضبط حركة الوجود الأجنبي وتوفيق أوضاع اللاجئين بالولاية، خاصة لاجئي دولة جنوب السودان والذين تستضيفهم النيل الأبيض في معسكرات بمحليتي السلام والجبلين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
واستعرض الوالي تنويراً عن مجمل الأوضاع الإنسانية بالولاية في ظل استضافة اللاجئين والتحديات الأمنية التي تواجه الولاية، ودعا المنظمات الأممية ووكالات الأمم المتحدة إلى الاطلاع بدورها كاملاً في دعم جهود الولاية في عمليات البناء والإعمار التي انتظمت قرى ومدن الولاية.
من جانبها، أكدت المفوض العام أن الزيارة تأتي استكمالاً للخطوات التي اتخذتها الدولة بضبط حركة الوجود الأجنبي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأعلنت عن تقديم الدعم اللازم لحكومة ولاية النيل الأبيض لإعمار المدارس وتطبيع الحياة بالمحليات التي تم تحريرها من دنس المليشيا الإرهابية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر والي النيل الأبيض ومفوض العون الإنساني يبحثان ضبط الوجود الأجنبي وتوفيق أوضاع اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.