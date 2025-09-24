علماء روس يزرعون غرسات عصبية في الأبقار لزيادة إنتاج الحليب

صرّحت شركة “نيري”(شركة روسية ناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية)، بأن علماء روسًا تمكنوا من زرع غرسات عصبية في الأبقار، تساعد في زيادة إنتاج الحليب، في إنجاز يعتبر الأول في العالم.

وقالت شركة “نيري” في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “في أغسطس (آب الماضي)، أجرى العلماء بنجاح عمليات جراحية على 5 أبقار بمعدل بقاء (على قيد الحياة) 100%. زوّدوا بأقطاب كهربائية خاصة، وباستخدام التحفيز العصبي، يخطط المتخصصون لتحسين المؤشرات الرئيسية لصحة الحيوان وإنتاجيته باستمرار، زيادة الشهية وتقليل التوتر وتحسين إنتاج الحليب وزيادة النشاط العام”.

وكانت الأبقار واعية وبصحة جيدة أثناء الجراحة. ووضع جهاز التحفيز في مؤخرة رؤوسها، وتغلغلت الأقطاب الكهربائية عميقًا في مناطق محددة من الدماغ، بما في ذلك تلك المسؤولة عن الوظيفة الإنجابية. أدى هذا التدخل إلى تحسن طويل الأمد في إنتاج الحليب، وعادت الأبقار بالفعل إلى دورة الإنتاج.

ويعمل العلماء على اختيار برنامج التحفيز الأمثل لزيادة إنتاج الحليب بشكل مستقر. على سبيل المثال، عندما تنخفض شهية الحيوان، يحدد النظام برنامج التعديل العصبي المناسب للتعافي. بعد ذلك، يقيسون ما إذا كان إنتاج حليب البقرة قد زاد.

وبدأت شركة “نيري” حاليًا أول تطبيق تجاري لها، حيث تخطط لتركيب أجهزة تحفيز عصبي في أكثر من 20 بقرة.

وأضافت الشركة في تصريحاتها: “تجرى عملية الزرع في غرفة عمليات جراحية عصبية متنقلة، وهو تطور فريد من نوعه لشركة “نيري”. يقلل استخدام غرفة العمليات المتنقلة بشكل كبير من تكلفة العمليات ويختصر وقتها إلى 30 دقيقة، ما يغني المزارعين عن إجراء تغييرات كبيرة على البنية التحتية لمزارعهم وعمليات الإنتاج”.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل المتخصصون على تقليل وقت الزرع وجعله بسيطًا وفي متناول اليد. وتؤمن الشركة بأن “الزرع العصبي يجب أن يصبح ممارسة روتينية، مدمجًا بسلاسة في عمليات تربية الحيوانات اليومية”.

وكالة سبوتنيك