مجمع الفقه الإسلامي يعبر عن تعازيه للقيادة والأمة في وفاة المفتي العام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التعازي من مجمع الفقه الإسلامي الدولي

أعرب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، باسمه ونيابة عن رئاسة وأمانة عامة وأعضاء وخبراء ومنسوبي المجمع، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب السعودي، والأمَّة الإسلاميَّة جمعاء، في وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي -رحمه الله-.

تكريم سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

وأكَّد أنَّ سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، كرَّس عمره للعلم، والفتوى، وخدمة الشريعة الغرَّاء، وولاة الأمر، وأمضى حياته مخلصًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، متفانيًا في نشر عقيدة التوحيد في الآفاق، مثابرًا في ترسيخ منهج الوسطيَّة والاعتدال، باذلًا وسعه في تبصير الناس بأحكام دينهم، ناصحًا لله ولرسوله وكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم، على نهج راسخ من الكتاب والسُّنَّة.