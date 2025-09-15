اخبار العالم

محمد بن سلمان يلتقي الشرع وبيزشكيان والسوداني وشريف

0 نشر
0 تبليغ

محمد بن سلمان يلتقي الشرع وبيزشكيان والسوداني وشريف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة:رأس الأمير بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، وفد المملكة العربية في القمتين الخليجية والعربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة.

وقد التقى الأمير محمد بن سلمان بالعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين السوري أحمد الشرع، والإيراني مسعود بزشكيان، ومحمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، ومحمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، على هامش أعمال القمة العربية - الإسلامية الطارئة.

ويجسد انعقاد القمة وحدة الدول العربية والإسلامية في الوقوف مع دولة قطر، ومواقفها الثابتة حيال حماية سيادتها وأمنها الجماعي، واستعدادها لبذل كل ما يلزم للدفاع عن أوطانها، والمحافظة على أمنها واستقرارها.

وبحث القادة خلال القمة سبل الرد الجماعي على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقار سكنية لعدد من قادة حركة حماس في الدوحة، الثلاثاء الماضي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا