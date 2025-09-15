"ليالي الأبطال" تعود بسحرها.. إليكم جدول المباريات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تعود ليالي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسحرها وجاذبيتها، حيث تعد هذه البطولة على وجه التحديد الأكثر تنافسية وإثارة ومتابعة على الساحة العالمية، وتحظى بشعبية جارفة، بالنظر إلى مستويات مبارياتها وأنديتها العملاقة من الناحية الفنية، إلى حد أن الملايين حول العالم يرون أن دوري أبطال أوروبا أقوى من جميع الدوريات الكبرى في العالم، سواء الدوري الانكليزي أو الاسباني أو غيرهما، بل إن البعض يرى في ليالي دوري الأبطال المستوى الأفضل في عالم كرة القدم بصورة مطلقة.

تعود عجلة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للدوران من جديد مع انطلاق منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، بمواجهات مثيرة، حيث تنقل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية جميع المباريات، وهي بتوقيت مكة المكرمة (توقيت السعودية)

3 قمم واعدة بالإثارة

وتتطلع الأندية الـ36 المشاركة في هذه النسخة لتحقيق انطلاقة قوية مع بداية المنافسات، التي ستشهد مباريات بارزة أبرزها تكرار ثلاث نهائيات سابقة في البطولة: يوفنتوس أمام دورتموند، بايرن ميونخ ضد تشيلسي، وأياكس أمستردام في مواجهة إنتر ميلان.

كما تبرز أيضا مواجهات ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، وباريس سان جيرمان، حامل اللقب، مع أتالانتا، ولقاء نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة، ومواجهة ريال مدريد، أكثر الأندية تتويجا باللقب (15 لقبا) ضد مارسيليا.

وتقام المباريات على مدار ثلاثة أيام، بداية من غد الثلاثاء، حيث تفتتح مباريات هذه النسخة بمواجهة قوية بين أرسنال الإنكليزي وأتلتيك بلباو الإسباني، وفي ذات التوقيت سيلتقي أيندهوفن الهولندي مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي، وفي المباريات المسائية سيلتقي ريال مدريد مع مارسيليا، ويوفنتوس مع دورتموند، بنفيكا مع كاراباك، وتوتنهام مع فياريال.

جدول وتوقيت مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بتوقيت مكة المكرمة:

- الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

أتلتيك بلباو x أرسنال (19:45)

آيندهوفن x يونيون سان جيلواز (19:45)

يوفنتوس x بوروسيا دورتموند (22:00)

ريال مدريد x مرسيليا (22:00)

بنفيكا x كاراباخ (22:00)

توتنهام x فياريال (22:00).

- الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أولمبياكوس x بافوس (19:45)

سلافيا براغ x بودوغليمت (19:45)

ليفربول x أتلتيكو مدريد (22:00)

أياكس x إنتر (22:00)

بايرن ميونخ x تشلسي (22:00)

باريس سان جيرمان x أتلانتا (22:00).

الخميس 18 سبتمبر 2025

كلوب بروج x موناكو (19:45)

كوبنهاغن x ليفركوزن (19:45)

مانشستر سيتي x نابولي (22:00)

نيوكاسل يونايتد x برشلونة (22:00)

فرانكفورت x غلطة سراي (22:00)

سبورتينغ لشبونة x كيرات ألماتي (22:00)