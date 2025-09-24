تعزيز التعاون الاقتصادي بين فنلندا ووزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التقى اليوم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، معالي وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 في نيويورك.

تم مناقشة خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشاد الوزيران بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين وأعربا عن استعدادهما لتعزيز التعاون المشترك في سبيل تحقيق مصالح البلدين ودعم النمو الاقتصادي.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان على الحاجة الملحة للتعاون المشترك والتنسيق الوثيق من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلدين وللمنطقة بشكل عام.