على لسان نائبتها ارتفاع القباطي...الكشف على سر اغتيال افتهان المشهري

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة صادمة ومثيرة للجدل، أعلنت ارتفاع القباطي، نائبة مديرة صندوق النظافة في تعز، مساء اليوم الأحد، استقالتها الفورية من منصبها، في رسالة مؤثرة كشفت فيها عن الأسباب الحقيقية وراء قرارها.

وأوضحت القباطي، في منشور على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، بأن قرارها جاء تضامنًا مع زميلتها الشهيدة، الأستاذة افتيهان المشهري، التي اغتيلت "بدم بارد".

لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، بل كشفت عن مخاوفها الشخصية من أن تلقى المصير ذاته، معلنةً أن استقالتها تأتي من منطلق "خوفي وقلقي على سلامتي الشخصية" بصفتها امرأة في منصب قيادي.

ووجهت القباطي انتقادًا مباشرًا للسلطات الأمنية، مؤكدةً أن غياب العدالة وعدم القبض على جميع الجناة حتى الآن، يجعل استمرارها في منصبها أمرًا مستحيلًا.

وشددت على أن غياب الأمن والأمان لا يسمح بالعمل بفعالية وإخلاص، داعيةً كل مسؤول "شريف" إلى مراجعة موقفه واتخاذ موقف حازم تضامنًا مع قضية الشهيدة.

واختتمت القباطي رسالتها بالقول: "أتمنى أن تكون دماؤها الطاهرة هي الشرارة التي توقظ الضمائر وتدفع نحو تحقيق العدالة"، في إشارة واضحة إلى أن حادثة الاغتيال كشفت عن أزمة أمنية وقضائية عميقة في المدينة.