سعر النفط الخام يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 24-09-2025

2025-09-24 01:44AM UTC
- سعر النفط الخام يواصل الارتفاع ويستفيد من موجة صاعدة قوية وزخم إيجابي.
- توقعات بتعرض السعر لارتدادات تصحيحية بسبب تقاطع سلبي في مؤشرات القوة النسبية.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية تصحيحية صاعدة قوية، وهو ما يمد السعر بزخم إيجابي يعزز من محاولاته للتعافي.
لكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من قوة تقدم السعر على المدى القريب ويزيد من فرص تعرضه لبعض الارتدادات التصحيحية.
