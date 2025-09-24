الاقتصاد

سعر البلاتين يحقق مكاسب كبيرة– توقعات اليوم 24-9-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-24 05:25AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر البلاتين حقق مكاسب كبيرة ووصل إلى مستوى تاريخي جديد قرب 1495.80$.
  • يتوقع استمرار الارتفاع مع تشكيل مستوى دعم إضافي عند 1440.00$، مع توقع وصول السعر إلى 1515.00$ و1543.00$.
  • نطاق التداول المتوقع بين 1460.00$ و 1515.00$، وتوقعات السعر لليوم هي مرتفعة.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس هجوم صاعد قوي محققا بذلك مكاسب كبيرة بملامسته لمستوى 1495.80$ ليشكل بدوره مستوى تاريخي جديد ومن ثم ليضطر لتشكيل تذبذب جانبي باستقراره قرب 1480.00$.

 

سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 1440.00$ للدعم الإضافي لنتوقع بتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي مواصلة الارتفاع لتسجيل مكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 1515.00$ و1543.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1460.00$ و 1515.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

