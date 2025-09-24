شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق مكاسب كبيرة– توقعات اليوم 24-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-24 05:25AM UTC
- سعر البلاتين حقق مكاسب كبيرة ووصل إلى مستوى تاريخي جديد قرب 1495.80$.
- يتوقع استمرار الارتفاع مع تشكيل مستوى دعم إضافي عند 1440.00$، مع توقع وصول السعر إلى 1515.00$ و1543.00$.
- نطاق التداول المتوقع بين 1460.00$ و 1515.00$، وتوقعات السعر لليوم هي مرتفعة.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس هجوم صاعد قوي محققا بذلك مكاسب كبيرة بملامسته لمستوى 1495.80$ ليشكل بدوره مستوى تاريخي جديد ومن ثم ليضطر لتشكيل تذبذب جانبي باستقراره قرب 1480.00$.
سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 1440.00$ للدعم الإضافي لنتوقع بتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي مواصلة الارتفاع لتسجيل مكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 1515.00$ و1543.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1460.00$ و 1515.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع