المخلافي يقتل زوجة عمه في تعز

عدن - ياسمين التهامي - �تلت امرأة في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز، مساء اليوم، بعد أن أطلق عليها مجيب السيد المخلافي وابلاً من الرصاص، ليلوذ بعدها بالفرار.
​وذكرت مصادر محلية أن الجريمة وقعت في قرية السهيلة - بني وهبان، قبيل صلاة المغرب.
​وقد هزّت الحادثة المنطقة، ما أثار غضباً واسعاً بين الأهالي الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بالقبض على الجاني وتقديمه للعدالة لينال العقوبة الرادعة.
 
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

