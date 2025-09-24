شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد جديد في ساحة اعتصام الشهيدة افتهان المشهري بتعز(تفاصيل وصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور جديد للاحتجاجات، أقامت أسرة الشهيدة افتِهان المشهري بالتنسيق مع عمال النظافة في مدينة تعز، خيامًا إضافية أمام مبنى السلطة المحلية، مساء اليوم، ضمن خطوات تصعيدية للمطالبة بالعدالة.

وأكد شهود عيان وصول الخيام إلى ساحة الاعتصام وسط تفاعل شعبي واسع، في ظل استمرار الغضب الشعبي عقب جريمة اغتيال المشهري، والتي هزت الشارع اليمني.

ويأتي هذا التحرك في وقت لا يزال فيه عدد من المتورطين في القضية فارين من العدالة ما يدفع عائلة الشهيدة والمتضامنين إلى مواصلة الاعتصام والتصعيد حتى محاسبة جميع الجناة