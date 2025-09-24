انت الان تتابع خبر جائزة مليون دولار بـ10 دقائق.. الامارات تطلق مسابقة "توليد أفلام بالذكاء الاصطناعي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لحكومة الامارات و"غوغل جيميني"، انه "إلى جميع محبّي إنتاج الأفلام، نعلن اليوم عن تفاصيل أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، بتنظيم "قمة المليار متابع"، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي مقدّمة من "قمة المليار متابع".



وأوضح ان "جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وبنماذج Google Gemini، تهدف إلى دعم وتشجيع إنتاج أفلام ذات محتوى هادف باستخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي بالرسائل الإنسانية التي يجب أن تحملها هذه الأفلام، إضافة إلى تعزيز القدرات الإبداعية والرؤية الجمالية والمهارات المتقدمة في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام".

وحددت المسابقة شروط المشاركة بان يكون 70% من الفيلم بحد أدنى مُنتجاً باستخدام أدوات وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google Gemini ومن ضمنها Veo، Imagen، Flow وغيرها بالإضافة إلى الأدوات من مزودين آخرين والتي تقوم على تكنولوجيا Google Gemini، ويمكن استخدام أدوات وبرامج التحرير الأخرى، لكن ليس لتوليد الفيديو.

الشرط الاخر أن يكون الفيلم المشارك بالجائزة إبداعياً وواقعياً، ويتناول موضوعين رئيسيين يتمثلان في (إعادة صياغة المستقبل) من خلال قصص تستكشف ملامح المستقبل برؤية إيجابية، و(الحياة السرية لكل شيء) من خلال سرد قصص لا نراها تتمحور حول كل شيء في الحياة، ولم ترو بعد.

ويشترط ان تتراوح مدة الفيلم بين 7 إلى 10 دقائق، وبإمكان الراغبين في المشاركة بالجائزة التقديم عبر موقع القمة، بشرط أن تكون المشاركة باسم شخص واحد فقط:

رابط التقديم:

https://www.1billionsummit.com/ai-film-award

