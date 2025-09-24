استدعاء 1791 مركبة “KIA-Sportage” بسبب خلل في أنابيب الوقود في قطاع التجارة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة التجارة تعلن استدعاء 1791 مركبة “KIA-Sportage” موديل 2024

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1791 مركبة “KIA-Sportage” موديل 2024، نظرًا لوجود خلل في أنابيب الضغط العالي للوقود، مما قد يتسبب في تسرب الوقود وزيادة خطر نشوب حريق في حجرة المحرك.

الدعوة لملاك المركبات المعنية

وجهت الوزارة نداءً لملاك المركبات المشمولة بالاستدعاء، داعية إياهم إلى التواصل مع شركة الجبر التجارية على الرقم المجاني (8004400100)، أو الشركة الأهلية للتسويق على الرقم المجاني (8001010010)، لإجراء الإصلاحات الضرورية مجانًا.

التحقق من الاستدعاء

يمكن لأصحاب المركبات التحقق من شمول رقم هيكل مركبتهم بحملة الاستدعاء عبر زيارة موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة على الرابط التالي: http://recalls.sa.

هذا وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضمان سلامة المستهلكين والحد من حوادث الحرائق المحتملة نتيجة للخلل المذكور في مركبات “KIA-Sportage” موديل 2024.