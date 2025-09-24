بيئة جدة تنضم لحملة “عينك على البحر 5”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة يشارك في حملة تنظيف البحر

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلًا بقسم البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع، في الحملة البيئية المجتمعية “عينك على البحر 5″، التي نُظمت بإشراف محافظة جدة. وشارك في الحملة عدد من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز المسؤولية البيئية والحفاظ على نظافة الشواطئ والسواحل البحرية.

تنظيف الشاطئ وإزالة المخلفات

تضمنت الحملة تنفيذ أعمال ميدانية شاملة لتنظيف الشاطئ وإزالة المخلفات بمختلف أنواعها، مع فرز النفايات القابلة لإعادة التدوير. كما تم تقديم برامج توعوية للمشاركين حول أهمية حماية البيئة البحرية واستدامتها.

تعزيز الشراكات المجتمعية

أكد مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة جدة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص المكتب على تفعيل الشراكات المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وأشار إلى أن الحملات البيئية التطوعية تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد، وترسخ ثقافة العمل التطوعي، مما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية.