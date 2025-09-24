في اليوم الوطني السعودي الـ 95.. أعمال فنية تحكي تاريخ وتراث المملكة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 02:25 مساءً - قدم القائمون على الأعمال الفنية بالمملكة العربية السعودية، أعمال فنية ذات طابع وطني، جاءت قصصها متنوعة، منها ما هو متعلق بتراث وتاريخ المملكة، وأعمال أخرى سلّطت الضوء على التضحيات التي بُذلت؛ من أجل الحفاظ على أمن المواطنين والمملكة، وتزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 95، الذي يحلّ اليوم 23 سبتمبر، نتطرق لتلك الأعمال من خلال التقرير التالي.

قصص تأسيس المملكة.. عمل مسرحي

من بين الأعمال الفنية التي سلّطت فكرتها الضوء على تأسيس وتاريخ المملكة العربية السعودية؛ هي مسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد"، حيث تستلهم المسرحية تراث الجزيرة العربية بوصفها امتداداً للحضارة والحياة التي انبعثت، فشُيدت الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون، حيث يجاري عشرة شعراء معاصرين المعلقات العشر الشهيرة في التراث العربي، وتسرد قصصهم تأسيس الدولة السعودية الأولى، من ثم توحيدها حتى أصبحت المملكة العربية السعودية.

وشارك في مسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد" نخبة من نجوم الغناء، منهم: أميمة طالب، فؤاد عبدالواحد، سهى المصري، ناصر نايف، فهد العمري، إيمان الشميطي وزينة عماد، إضافةً إلى الفنانين: راشد الشمراني، أسيل عمران، إلهام علي، أيمن مطهر، علي الزهراني، سارة بهكلي، سعيد المانع، أحمد الرشيد، أفنان كلنتن وعبدالرحمن بدر.

أعمال سينمائية تكشف عن تراث الثقافة السعودية

كشف فيلم "هجان" عن جزء من مكونات تراث الثقافة السعودية؛ وهي سباق "الجمال"، ونشأ هذا المشروع السينمائي على يد رئيس مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ماجد الزيد السمان، الذي ابتكر الفكرة، وكتب سيناريو الفيلم الكاتب المصري عمر شامة وأبو بكر شوقي والكاتب السعودي مفرج المجفل.

وتطرقت قصة الفيلم حول مطر وأخيه غانم اللذيْن يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة، ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن، للاحتفاظ بناقته.

الفيلم من بطولة عبدالمحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود، وإبراهيم الحساوي.

وكشف المنتج محمد حفظي، أحد المشاركين في العملية الإنتاجية للعمل، خلال حوار سابق له مع "الخليج 365"، عن كواليس التحضير للفيلم، قائلاً: "فيلم هجان تم كتابته والتحضير له على مدار سنة ونصف، وإنتاجه تم في فترة تزيد قليلاً على ثمانية أشهر، وترشيح الممثلين كان تعاوناً بين المسؤول عن الكاستينج (كاستينج دايركتور) والمخرج والمنتجين".

قصص بطولية في فيلم عشرة واحد

ومن خلال مزج الدراما بالواقع، جاء فيلم "عشرة واحد" مسلطاً الضوء على قصص بطولية، قام بها أبطال الحرس الوطني في الحد الجنوبي من المملكة؛ من أجل الحفاظ على أمن وأمان المملكة العربية السعودية.

ويشارك في العمل كوكبة من النجوم، على رأسهم فيصل الدوخي، الذي شارك متابعيه في وقتٍ سابق صوراً من كواليس الفيلم، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر من خلالها مرتدياً الزي العسكري السعودي، وطلب في التعليق الذي أرفقه بالصور بالدعاء لكل من ضحى بحياته من أجل الوطن، مضيفاً: "رحم الله شهداء الواجب".

ومن بين النجوم الذين شاركوا في العمل الفنان خالد صقر، الذي نشر وقت عرض الفيلم عدداً من الصور له بالزيّ العسكري لفيلمه "عشرة واحد"، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وعلّق عليها وكتب: "فخور بالشغل في العمل العظيم الذي يعبّر عن شيء بسيط من قصص أبطالنا في الحد الجنوبي، عشرة واحد، شكر خاص لوزارة الحرس الوطني، ومركز الاتصال والإعلام. شكراً لكل من سهّل لنا الصعوبات للخروج بهذا العمل. شكراً لأصدقائي الفنانين والعاملين في كواليس هذا العمل".

وبذلك، يعكس العمل جانباً من قصص البطولة التي ستظل خالدة في الذاكرة، لتبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة؛ بأن حماية الوطن أمانة لا يحملها إلا الشجعان.

جاذبية القصة.. دراما تنبض بعبق التاريخ

شارع الأعشى: مشروع ثقافي وسياحي

ومن المسرح والقصص السينمائية، إلى الدراما وحكاويها، وهنا سوف نشير إلى مسلسل سعودي حقق نجاحاً كبيراً، لم يقتصر فقط على حدود المملكة، بل تخطاها نحو بلدان عربية أخرى، والحديث هنا عن مسلسل "شارع الأعشى"، فهو لم يكتفِ بكونه عملاً درامياً يُحكى على الشاشة، بل تحول إلى مشروع ثقافي وسياحي يستعيد روح المكان، ويكشف عن جوانب أصيلة من التراث السعودي. فمنذ انطلاق عرضه، أعاد المسلسل إحياء ملامح الحياة في الحارات القديمة، حيث البيوت التقليدية والأزقة الضيقة والأسطح التي شكّلت يوماً ما فضاءات للتواصل الاجتماعي. بهذه الأجواء استطاع العمل أن ينقل المشاهد في رحلة داخل ذاكرة الزمن الجميل، مستدعياً تاريخاً لا يزال نابضاً في وجدان الناس.

"شارع الأعشى" مسلسل من إخراج أحمد كاتيكسيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، وهو من بطولة نخبة من النجوم، من أبرزهم الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، طرفة الشريف، براء عالم، سارة الجابر، محمد شامان، أغادير السعيد، بندر الخضير، عزيز بحيص، عزيز بحيص، آلاء سالم، محمد الحربي، بالإضافة إلى آخرين. وتدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ.

«الزافر».. عادات وتقاليد الأسر السعودية

مسلسل تاريخي تراثي، يحكي عن عادات وتقاليد وحياة العوائل والأُسر في جنوب المملكة العربية السعودية، حيث "يحيى" الذي يعمل مزارعاً بسيطاً في أرض "أبو جمعان"، ويجد نفسه وسط صراعات عدة تخلق الفوضى والكراهية. تجري معظم أحداث المسلسل في قرية جبلية جنوب السعودية خلال حقبة زمنية قديمة، ويحدث فيها العديد من الصراعات الداخلية والخارجية، ما يؤدي إلى سلسلة من التحولات الدرامية، ويستوحي المسلسل ديكوراته، وأزياءه، والطعام فيه؛ من تراث جنوب السعودية.

المسلسل الصادر عام 2025، من بطولة: راشد الشمراني، ومريم الغامدي، وجبران الجبران، وعلي الحميدي، ومرزوق الغامدي، وأضوى فهد، ومروة محمد، وعزيز بحيص، وأيمن مطهر؛ ومن إخراج: سيف الشيخ نجيب.

الأحساء في حقبة الستينيات في مسلسل «خيوط المعازيب»

تدور أحداث المسلسل في الأحساء في حقبة الستينيات، ويصوّر الحياة الاجتماعية فيها، كما يحكي قصصاً حول عالم صناعة البشوت الحساوية، والعلاقات الإنسانية والاجتماعية في تلك الفترة. ويصوّر المسلسل حياة الصبي «فرحان» الذي يُضطر للعمل لدى رجل قاسي القلب يُدعى «أبو عيسى»، ويجد نفسه ملزماً بتنفيذ كل ما يأمر به، حتى تأتيه الفرصة للتصدي لبطشه وظلمه، وترك كل شيء والرحيل.

عُرض على قناة "إم بي سي 1" ومنصة "شاهد" عام 2024، خلال شهر رمضان، وحقق نجاحاً واسعاً، وهو من بطولة: عبد المحسن النمر، وإبراهيم الحساوي، ومن إخراج: عبد العزيز الشلاحي ومناف عبدال.

تاريخ اليوم الوطني السعودي

يعود تاريخ اليوم الوطني السعودي إلى 23 سبتمبر 1932م؛ عندما وحّد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود المملكة العربية السعودية، وكان الملك عبد العزيز قد بدأ استرداد الرياض في عام 1902،وقام بتوحيد معظم مناطق المملكة تدريجياً، حتى وصل إلى الحجاز عام 1924، ثم منطقة عسير في 1930، وبتوحيد هذه المناطق في 1932، وتم الإعلان عن تحويل اسم الدولة السعودية؛ من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، تحت قيادة الملك عبدالعزيز، وكان هذا اليوم بمثابة نقطة تحول تاريخية، حيث بدأ عهد جديد للمملكة، التي شهدت تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات.

