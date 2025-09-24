لانا ديل راي تنفي خضوعها لجراحة تجميلية لكنها تعترف بإجراء آخر في الأنف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 02:25 مساءً - بينما تتجه العديد من النجمات للعمليات والجراحات التجميلة حفاظاً على جمالهن الذي اعتدن به أمام الجمهور؛ فإن هناك عدداً آخر من النجمات يرفعن شعار الجمال الطبيعي ويرفضن إجراء مثل هذه الجراحات. ومن بين هؤلاء النجمات هي نجمة الغناء لانا ديل راي Lana Del Ray، التي نفت إجراءها أي عمليات تجميلية.

لانا ديل راي تخضع لعملية غير جراحية في الأنف

رداً منها على أحد المعجبين الذي قام بمشاركة لقطات شاشة من صور قديمة لها، على موقع إنستغرام، قائلاً: "كان أنفها الطبيعي مثالياً للغاية"، قامت لانا ديل راي، البالغة من العمر 40 عاماً، بالرد عليه نافية خضوعها لأي عملية تجميل، وأوضحت في تعليقٍ آخر أن أنفها لم يخضع لعملية جراحية. وكتبت: "لم أخضع لأي جراحة أو تخدير في حياتي للعام الخامس عشر على التوالي!"، مشيرةً إلى أن طبيبها أجرى لها عملية غير جراحية استغرقت سبع دقائق باستخدام حشو "لبناء جسر أنفها"؛ ما غيَّر مظهره، وهو "إجراء تجميلي يُستخدم فيه حشو جلدي لتغيير شكل الأنف مؤقتاً، وتدوم نتائج هذا الإجراء عادةً لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ووفقاً لعيادة كليفلاند، يعتمد هذا الإجراء، المعروف أيضاً باسم "عملية تجميل الأنف السائلة"، على الإبر والحشوات فقط، على عكس عملية تجميل الأنف الجراحية، التي تُعد إجراءً أكثر تدخلاً.

ما لا تعرفونه عن لانا ديل راي

لانا ديل راي هي مغنية وكاتبة أغاني أمريكية من مواليد 21 من يونيه 1985، مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. وُلدت باسم إليزابيث وولريدج غرانت، وفي أثناء المرحلة المدرسية، شاركت في مسرحيات موسيقية مدرسية. تعلمت الجيتار على أحد أقاربها؛ ما ساعدها على تنمية شغفها الموسيقي.

بدأت غرانت الغناء في النوادي وكتابة الأغاني تحت اسم ليزي غرانت. في عام 2006، سجلت ألبوماً تجريبياً بعنوان "Sirens". في عام 2008، أصدرت ألبومها "Kill Kill" باسم ليزي غرانت، لكن الألبوم لم يحقق نجاحاً كبيراً في قوائم الأغاني.

وانتقلت ليزي غرانت إلى لانا ديل راي عندما أصدرت ألبوم "Lana Del Ray A.K.A"، عام 2010، وتبنت مظهراً جديداً مستوحى من أيقونات الثقافة الشعبية في الماضي مثل مارلين مونرو وبريسيلا بريسلي. وقد كان هذا التحول الإبداعي بداية هوية جديدة مثيرة.

في عام 2011 أصدرت أغنية Video Games التي لاقت نجاحاً كبيراً؛ ما دفعها لإصدار ألبوم Born Today في يناير من عام 2012، وأصبحت أغنية Video Games هي الأغنية الرئيسية للألبوم. ووصل الألبوم إلى المركز الثاني على قائمة بيلبورد 200، وأصبح خامس أعلى ألبوم مبيعاً في عام 2012. وتوالت أعمالها وإصدار ألبومات أخرى، حتى جاء ألبوم Paradise الذي رُشِّح لجائزة غرامي لأفضل ألبوم بوب غنائي.

ألبومها Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd لعام 2023 أصبح أنجح ألبوماتها على الإطلاق، حيث حصد خمسة ترشيحات لجوائز غرامي، بما في ذلك ترشيحات لجائزة ألبوم العام وأغنية العام (لأغنية "A&W").

وعلى الرغم من عدد ترشيحاتها لجائزة غرامي التي بلغت 11 ترشيحاً؛ فإنها لم تحصل على جائزة قط.

