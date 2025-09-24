تكنولوجيا: جوجل تجلب Gemini إلى Google TV مع مزايا جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن جلب Gemini إلى منصة Google TV الذكية ليحل محل مساعد جوجل الرقمي، مقدمًا مجموعة من المزايا الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

مع Gemini على Google TV، سيتمكن المستخدم من التحدث مباشرة مع جهاز التلفاز للحصول على اقتراحات فورية للمشاهدة، أو ملخصات للمسلسلات، أو حتى المساعدة في التخطيط للرحلات.

كما يمكن البحث عن الأعمال بالوصف فقط في حال نسيان أسمائها، إلى جانب القدرة على استعراض المراجعات وتلخيص أحداث المواسم السابقة.

ولم تتوقف المزايا عند ذلك، إذ يمكن لـ Gemini دعم المهام اليومية مثل تعلم العزف على آلة موسيقية أو تجربة وصفة جديدة، حيث يعرض مقاطع فيديو إرشادية من يوتيوب بخطوات واضحة. يعمل Gemini بطريقة مشابهة لمساعد جوجل، ويمكن استدعاؤه عبر قول “Hey Google” أو بالضغط على زر الميكروفون في جهاز التحكم.

وأوضحت الشركة أن Gemini متاح حاليًا حصريًا على سلسلة TCL QM9K، على أن يتوسع لاحقًا ليصل إلى أجهزة أخرى خلال هذا العام، بما في ذلك Google TV Streamer، وأجهزة Hisense U7 وU8 وUX لعام 2025، وWalmart onn. 4K Pro، بالإضافة إلى طرازات TCL QM7K وQM8K وX11K. كما أكدت جوجل أن مزايا إضافية ستُعلن لاحقًا.

