تكنولوجيا: جو برو تكشف عن كاميرا Max2 360 بدقة 8K وعدسات قابلة للتبديل

كشفت شركة جو برو أخيرًا عن الجيل الجديد من كاميرا Max 360 تحت اسم Max2 360، إلى جانب إطلاق كاميرا الأكشن المدمجة Lit Hero وحامل Fluid Pro AI متعدد الكاميرات.

قدمت كاميرا GoPro Max2 360 مواصفات قوية، حيث جاءت بمستشعر بحجم 1/2.3 بوصة وقدرة على تصوير فيديوهات بزاوية 360 بدقة تصل إلى 8K عند 30 إطارًا في الثانية، مع دعم تسجيل 10 بت وملف GP-log. كما تلتقط صورًا بدقة 29 ميجابكسل بتقنية 360، وتوفر ميزة Max HyperSmooth مع تثبيت أفق 360.

تميزت الكاميرا بخاصية عملية تسمح باستبدال العدسات بسهولة في حال تعرضها للكسر، ومن دون الحاجة لأي أدوات. كما جاءت بستة ميكروفونات ودعم لتوصيل الصوت عبر البلوتوث. أما خيارات التثبيت فتشمل قاعدة الحامل الثلاثي التقليدية ¼-20، والأذرع القابلة للطي المدمجة في أحدث طرازات جو برو، إلى جانب نظام القفل المغناطيسي الجديد الذي ظهر لأول مرة مع Hero 13 Black.

تزن الكاميرا 195 جرامًا، وتتحمل الماء حتى عمق 5 أمتار، كما زُوّدت بنظام GPS مدمج، ودعمت ميزات ذكية مثل تتبع الأجسام بالذكاء الاصطناعي، وتحرير MotionFrame، بالإضافة إلى أدوات تحرير سحابية عبر تطبيق GoPro Quik.

إلى جانب ذلك، أعلنت جو برو عن الكاميرا الجديدة Lit Hero، وهي النسخة المطورة من الكاميرا الصغيرة التي طرحتها العام الماضي. تأتي هذه النسخة مع إضاءة مدمجة بثلاث درجات سطوع، وتدعم تصوير فيديو بدقة 4K حتى 60 إطارًا في الثانية، مع إمكانية تسجيل فيديو بطيء بمعدل 2x، بالإضافة إلى صور بدقة 12 ميجابكسل. وتتيح أيضًا استبدال العدسات، وتضم خيارات تثبيت متعددة مثل القاعدة التقليدية والخطافات المدمجة والمغناطيسية. تزن الكاميرا 93 جرامًا، وتعمل ببطارية Enduro بسعة 1,225 مللي أمبير، مع مقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار.

أما الابتكار الثالث، Fluid Pro AI، فهو جيمبال متعدد الكاميرات مزوّد بتقنية تتبع الأجسام بالذكاء الاصطناعي، ويعمل مع كاميرات جو برو والهواتف الذكية والكاميرات المدمجة بوزن يصل حتى 400 جرام. يقدم تثبيتًا بثلاثة محاور، مع ميزة تتبع أمامي وخلفي، وإضاءة مدمجة، وعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة.

سيتوفر GoPro Max2 360 بسعر يبدأ من 499.99 دولار مع بدء الشحن في 30 سبتمبر، بينما تُطرح كاميرا Lit Hero بسعر 269.99 دولار، وحامل Fluid Pro AI بسعر 229.99 دولار، على أن يبدأ بيع كل منهما في 21 أكتوبر.

