تكنولوجيا: هاتف Honor X7d 5G يصل بمعالج Snapdragon 6s Gen 3 وكاميرا أساسية 50 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor الشهر الماضي عن هاتفها X7d 4G كخيار اقتصادي في سلسلة X، واليوم تكشف الشركة عن النسخة الداعمة للجيل الخامس X7d 5G.

جاء الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 6s Gen 3 مع دعم كامل لشبكات 5G، إلى جانب بعض التغييرات الطفيفة مقارنة بإصدار 4G.

وزُوِّد الهاتف من الخلف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 بدلًا من الكاميرا ذات الـ108 ميجابكسل في النسخة السابقة. وفي الأمام، جاءت الكاميرا الأمامية بدقة أقل تبلغ 5 ميجابكسل بدلًا من 8 ميجابكسل الموجودة في إصدار 4G.

كما احتفظ الهاتف ببقية المواصفات كما هي تقريبًا، إذ يضم شاشة TFT LCD قياس 6.77 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 6,500 ملي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 35 واط، مع ميزة الشحن العكسي السلكي بقدرة 7.5 واط.

ويعمل الهاتف بنظام اندرويد 15 بواجهة Magic OS 9 من Honor، ويتوافر بذاكرة واحدة 6/128 جيجابايت.

طرحت Honor الهاتف بلوني الأسود Velvet Black و الذهبي Desert Gold بسعر 699 رينغيت ماليزي (حوالي 166 دولارًا) في السوق الماليزي، على أن تتوسع إتاحته إلى أسواق أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر