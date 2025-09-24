أمير قطر : الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان لعرقلة مفاوضات غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء 23 أيلول / سبتمبر 2025 ، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القادة السياسيين لحركة حماس في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر، كان محاولة إسرائيلية لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة .

وجاء كلام الأمير خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أوضح أمير قطر أن الدوحة "تعرضت لاعتداء غادر استهدف اجتماعا لوفد حماس المفاوض وسقط جراءه 6 شهداء من ضمنهم قطري".

وأكد الشيخ تميم أن القصف الإسرائيلي "اعتداء على دولة صانعة سلام تبذل منذ عامين جهودا مضنية لإنهاء حرب غزة" وساهمت إلى جانب مصر والولايات المتحدة في الإفراج عن 148 محتجزا في قطاع غزة.

واعتبر الأمير أن سعي طرف لاغتيال وفد يفاوضه لا يهدف سوى لإفشال المفاوضات، وقال إن تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيُّد منطق الغاب.

وأشار إلى أن إسرائيل تريد فرض إرادتها على محيطها العربي وكل من يعترض على ذلك في دعايتها إرهابي أو معادٍ للسامية، وقال إن "مرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعد التسامح ضعفا وعجزا".

وأكد أمير قطر أن نتنياهو يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين، ويعد الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في القدس ، ويحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية.

وأمام ذلك، شدد الشيخ تميم على أن دولة قطر اختارت الوفاء لمبادئ القانون الدولي وعدم الخشية من قول الحق، وانخرطت في وساطة شاقة لوقف الحرب في غزة وواجهت حملات تضليل لن تثنيها عن مواصلة جهودها، كما ستظل شريكا فاعلا في المجتمع الدولي لحل النزاعات بالطرق السلمية.

ونوه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالاعترافات بدولة فلسطين والتي تؤكد أن العنف لا ينهي قضية كالقضية الفلسطينية.

من جانب آخر، عبّر أمير قطر عن أمله في أن تشكل المرحلة الجديدة في سوريا بداية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وأكد أهمية بناء مؤسسات الدولة وإرساء العلاقات على أساس المواطنة المتساوية.

