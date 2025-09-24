إسبانيا تحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو ، مساء اليوم الثلاثاء 23 أيلول / سبتمبر 2025 ، إن إسبانيا قررت حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل ، وذلك في إطار وضع حد للإبادة الجماعية في قطاع غزة .

وأضاف كويربو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة: "إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها".

وتابع أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات "الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية" والترويج لها.

وأكد كويربو في المؤتمر: "يُمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل".

وهذا القرار "يُرسخ بموجب القانون" حظرًا على بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، والمطبق منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان.

وفي الثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن سلسلة إجراءات "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.

المصدر : وكالات