تحديث توقع سعر الذهب اليوم 24-09-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-24 05:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

كرر سعر الزوج تذبذبه ضمن نموذج المثلث الصاعد متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50 ليجبره ذلك على الثبات قرب 106.80.

 

نذكر بأن الثبات المتكرر فوق دعم المثلث الصاعد والمتمركز عند 106.05 يشكل عامل رئيسي لتأكيد المحاولات الصاعدة لنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق المقاومة الممتدة نحو 107.25 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الرئيسية باندفاعه أولا نحو 108.00 وصولا نحو 108.65 بتداولات الفترة القريبة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 106.35 و 107.45

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

