تحديث توقع سعر الذهب اليوم 24-09-2025

كرر سعر الزوج تذبذبه ضمن نموذج المثلث الصاعد متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50 ليجبره ذلك على الثبات قرب 106.80.

نذكر بأن الثبات المتكرر فوق دعم المثلث الصاعد والمتمركز عند 106.05 يشكل عامل رئيسي لتأكيد المحاولات الصاعدة لنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق المقاومة الممتدة نحو 107.25 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الرئيسية باندفاعه أولا نحو 108.00 وصولا نحو 108.65 بتداولات الفترة القريبة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 106.35 و 107.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع