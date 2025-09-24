"جسيورة" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات.

وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 43.5 درجة مئوية في جسيورة (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 43.5 درجة مئوية في جسيورة (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 43.5 °C in Gasyoura (Al Dhafra Region) at 14:30 UAE Local time. pic.twitter.com/5XD7hodC4U — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 24, 2025

