مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.. فتاوى معتدلة ورؤية حضارية وجهود وطنية راسخة

ابوظبي - سيف اليزيد - بقلم: الدكتور سبع سالم الكعبي

أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

يمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي نموذجاً مؤسسياً رائداً في الفتوى الوسطية التي تعبر عن روح الإسلام السمحة، وتواكب متطلبات العصر.

فمنذ تأسيسه برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، وبدعم كريم من القيادة الرشيدة، سعى المجلس إلى بناء منظومة إفتائية مؤسسية رائدة تعزز القيم الوطنية والإنسانية، وترسخ قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع.

رؤية عالمية ورسالة أصيلة

سعى المجلس إلى تحقيق الريادة العالمية في الفتوى عبر إفتاء موثوق ومؤصل مدعوم بكفاءات وطنية متميزة بمنظومة رقمية ذكية تعكس الهوية الحضارية لدولة الإمارات، واستند على جملة من القيم الأساسية، مثل: الاعتدال والإنسانية والموثوقية والفكر الاستباقي، وهي القيم التي جعلت منه مرجعاً شرعياً رائداً يعبر عن البعد الحضاري، ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعايش والاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان، وهذا ما أهّله ليكون منارة عالمية للحوار، ونموذجاً مشرفاً للفكر الوسطي.

محطات بارزة في مسيرة الفتوى

شهدت مسيرة الفتوى في الدولة تطوراً تدريجياً، فبعد الاتحاد 1971م، كان الناس يلجؤون إلى أئمة المساجد والمطاوعة للحصول على الفتوى، ثم بدأت مرحلة تنظيم الفتوى بإشراف وزارة العدل على لجان الإفتاء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي عام 2006، أنشئت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تلاها تأسيس المركز الرسمي للإفتاء عام 2008، ثم جاء تأسيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عام 2017 ليشكل نقلة نوعية في هذا المجال، وصولاً إلى عام 2024، حيث صدر القانون الاتحادي رقم (24) بشأن المجلس؛ والذي رسخ الهوية الوطنية للمجلس، ومنحه صلاحيات أوسع للقيام بدوره الريادي.

اختصاصات متعددة وخدمات رقمية مبتكرة

يتولى المجلس إصدار الفتاوى العامة والاستباقية، وتحري الأهلّة، وتأهيل المفتين، إلى جانب تعزيز الشراكات العالمية.

كما يقدم خدمات إفتائية رقمية عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق Fatwa وحساباته الرسمية، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات متقدمة، فضلاً عن أرشيف ضخم يضم ملايين الفتاوى المصنفة.

مبادرات ومؤتمرات رائدة

أطلق المجلس العديد من المبادرات التي رسخت مكانته مركزاً للحوار الفقهي المعتدل، منها:

- مؤتمر فقه الطوارئ: خلال جائحة كورونا بمشاركة علماء من أكثر من 45 دولة.

- مؤتمر نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية: الذي تناول قضايا الذكاء الاصطناعي والطب بمشاركة 160 عالماً من 50 دولة.

- ملتقى الشواف لتحري الأهلّة الذي عزز ريادة الإمارات في الرصد الفلكي.

دور وطني ومجتمعي

في إطار المبادرة الوطنية «عام المجتمع 2025» تحت شعار «يداً بيد»، وجّه المجلس جهوده لتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي عبر فتاوى وإصدارات توعوية موجهة للأسرة والشباب، بما يرسخ القيم المشتركة، ويعزز دور الدين في بناء مجتمع متماسك: يسير بخطى وثقة نحو المستقبل.

وبهذه الجهود المتنوعة، أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مكانته كمرجع رسمي وموثوق للفتوى، يجمع بين أصالة الفقه ومستجدات العصر، ويعكس الهوية الحضارية لدولة الإمارات القائمة على قيم التسامح والاعتدال، ومعززاً مكانتها في التعايش والتسامح، وليكون أنموذجاً حضارياً ملهماً للأجيال، ومساهماً في نشر قيم العدل والسلام على المستويين المحلي والعالمي.