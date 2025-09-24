انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن القلق من تراجع الطلب على المعادن بفعل تأثير الرسوم الجمركية.



يأتي ذلك مع استمرار صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين خلال الأسبوع الماضي. فقد أظهرت أرقام أغسطس آب أن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمارات الثابتة جميعها نمت بأقل من التوقعات. كما ارتفع معدل البطالة بشكل مفاجئ إلى 5.3%.



وتأتي هذه البيانات بعد أيام من صدور أرقام التضخم الضعيفة بالصين، والتي أكدت استمرار ضغوط الانكماش السعري (disinflation) في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يثير المخاوف بشأن الطلب الصيني.



وفي سياق منفصل، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة لتلقي بظلالها على مختلف الأسواق لا سيما المعادن باعتبار موسكو من كبرى منتجي البلاديوم في العالم.



واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية صعب في ظل المعطيات على الأرض موضحاً أنه خاب أمله في الرئيس فلاديمير بوتين.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 1236.1 دولار للأوقية.