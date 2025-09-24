الاقتصاد

سعر سهم يونايتد هيلث (UNH) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 24-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-24 12:52PM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
ارتفع سعر سهم يونايتد هيلث جروب  UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED(UNH) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 326.55$، ليستهدف مستوى المقاومة 376.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

