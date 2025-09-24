العالم يودّع كلوديا كاردينالي.. أيقونة السينما الإيطالية والعالمية

وزير الثقافة الإيطالي: "جسدت الرقي والجمال الفريد"

بينالي فينيسيا: "نجمة لا تُمحى"

مهرجان لوكارنو: "كل ظهور لها كان أشبه بحلم"

مهرجان كان: "الفتاة مع الحقيبة التي جابت العالم"

إرث خالد في تاريخ السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 06:58 مساءً - في صباح 24 سبتمبر، خيّم الحزن على الوسط الثقافي والفني العالمي برحيل النجمة الإيطاليةعن عمر ناهز 87 عاماً، بعد مسيرة استثنائية امتدت أكثر من ستة عقود قدّمت خلالها ما يزيد على 150 فيلماً، جعلتها إحدى أبرز نجمات الشاشة في القرن العشرين، ورمزاً خالداً في تاريخ السينما الإيطالية والعالمية.وزير الثقافة الإيطالي إليساندرو جولي نعى الراحلة بكلمات مؤثرة، مؤكداً أنها "من أعظم الممثلات الإيطاليات على مر العصور، حيث جسدت الرقي والجمال الفريد".وأضاف: "شاركت في أكثر من 150 فيلماً، بعضها يُعتبر من أبرز معالم سينما المؤلفين. لقد ألهمت موهبتها الاستثنائية أبرز مخرجي القرن العشرين، وظل حضورها مثالاً للإبداع والتميز". ووجّه جولي تعازيه لعائلتها ومحبيها، مشيراً إلى أن "إيطاليا والعالم خسرا اليوم وجهاً لن يُنسى".مهرجان البندقية السينمائي (La Biennale di Venezia) أعرب عن "إعجاب وامتنان عميقين"، وكتب في بيانه: "نودّع كلوديا كاردينالي، الممثلة الإيطالية الفريدة التي لا تُنسى، المرأة ذات العزم المستمر، والنجمة الاستثنائية التي أضاءت سينما المؤلف الإيطالية والعالمية".وأشار البيان إلى تكريمها بـ"الأسد الذهبي عن مجمل أعمالها عام 1993"، وتأكيد حضورها البارز في فيلم Vaghe stelle dell'Orsa (1965) للمخرج لوتشينو فيسكونتي، الحاصل على "الأسد الذهبي". وختم البيان بالقول: "ستبقى دائماً شخصية متألقة وغير قابلة للمحو في تاريخ بينالي السينما".قد ترغبين في معرفة حفل ختام مهرجان فينيسيا 2025.. تتويج الإبداع في ليلة أيقونيةمهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا استعاد ذكريات تكريمها عام 2011 بمنحها "الفهد الذهبي عن مجمل أعمالها"، وكتب في بيانه: "لن ننسى أبداً اللحظات والمشاعر التي عشناها حين استقبلنا كلوديا كاردينالي. كانت نجمة مشعة للسينما الإيطالية والعالمية، ظهورها على الشاشة، ابتسامتها، كلماتها، كلها تركت أثراً لا يُمحى، وكأنها تجسّد ما كان في الخيال فقط".وأضاف البيان: "لو لم تكن كلوديا كاردينالي، لما بلغ سينما فيلليني وفيسكونتي ومونيشيلي وليوني وغيرهم هذه العظمة والخلود. ستبقى للأبد تلك الطيف الساحر في فيلم 8½ لفيلليني، كما رآها مارشيللو ماستروياني: الصورة المثالية للسحر الذي يرافق كل مشاهد لها". وختم: "إلهية، رائعة، لا تُنسى".مهرجان كان السينمائي الفرنسي قدّم نعيه بكلمات شاعرية، مستعيداً لقبها الشهير "الفتاة مع الحقيبة" (La ragazza con la valigia). وجاء في البيان: "جابت العالم من أوروبا إلى هوليوود، مروراً بأميركا الجنوبية وكندا وأستراليا وروسيا... ضحكت وغنّت ورقصت وأحبت، وتألقّت أمام كاميرات كبار المخرجين: أبيل غانس، فيرنر هيرتزوغ، بليك إدواردز، سيرجيو ليوني، هنري فيرنويل، مانويل دي أوليفيرا، وغيرهم. تألقت في 8½ لفيلليني، وفي Il Gattopardo لفيسكونتي، الفائز بـ"السعفة الذهبية" عام 1963".وأضاف: "المغامِرة الإيطالية الحرة والملتهبة خطفت قلوبنا في نحو 150 فيلماً، بروح من الفرح والجرأة. واليوم، وهي تمضي في رحلتها الأخيرة، نقول لها كم أحببناها وأعجبنا بها، وكم سنفتقدها بعمق".برحيل كلوديا كاردينالي، تخسر السينما أحد أعمدتها النسائية الأكثر إشراقاً، لكنها تترك وراءها إرثاً سيظل مرجعاً للأجيال المقبلة. من فيلليني وفيسكونتي وسيرجيو ليوني إلى كبار السينمائيين في العالم، كانت حضوراً لا يمكن تجاوزه. رحلت "الفتاة مع الحقيبة"، لكن صورتها ستبقى خالدة على الشاشة، كذكرى أبدية للسينما في أبهى تجلياتها.