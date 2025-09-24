سعر سهم إيلي ليلي (LLY) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 24-09-2025

هبط سعر سهم فيزا VISA INC (V) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك عقب اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ما ضاعف من الضغط السلبي المؤثر على السهم والذي اجبره على هذا التراجع، خاصة ويأتي هذا بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه مساحة أكبر لتسجيل المزيد من الخسائر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 352.65$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 328.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط