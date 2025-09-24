الاقتصاد

سعر سهم إيلي ليلي (LLY) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 24-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم إيلي ليلي (LLY) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 24-09-2025 1/2
  • سعر سهم إيلي ليلي (LLY) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 24-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم إيلي ليلي (LLY) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 24-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-24 12:52PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

هبط سعر سهم فيزا VISA INC (V) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك عقب اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ما ضاعف من الضغط السلبي المؤثر على السهم والذي اجبره على هذا التراجع، خاصة ويأتي هذا بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه مساحة أكبر لتسجيل المزيد من الخسائر.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 352.65$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 328.70$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا