انت الان تتابع واقعة السلم الكهربائي.. بيان رسمي للأمم المتحدة: هذا الشخص أوقف السلم أثناء صعود ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 سبتمبر 2025, 9:49 صباحاً

رجحت الأمم المتحدة أن حلّ لغز توقف السلم المتحرك فجأة أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء صعوده عليه يوم الثلاثاء، قد يكون أن المصور الخاص بالرئيس قام بتفعيل آلية الأمان المدمجة في الدرجة العليا عن طريق الخطأ. ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، كان ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم المنظمة الدولية، قد صرح في بيان رسمي أن قراءة وحدة المعالجة المركزية للسلم "أشارت إلى أنه توقف بعد تفعيل آلية الأمان المدمجة". وأوضح أن المصور كان يسير إلى الوراء على السلم لتحضير لقطات وصول ترامب مع السيدة الأولى ميلانيا. وأضاف دوجاريك في البيان: "ربما يكون مصور الفيديو قد فعل آلية الأمان عن غير قصد.. آلية الأمان مصممة لمنع وقوع الأشخاص أو الأشياء". وكان ترامب قد شكى مازحًا من الواقعة خلال خطابه في الجمعية العامة: "هذان هما الشيئان اللذان حصلت عليهما من (الأمم المتحدة): السلم المتحرك السيئ، وشاشة القراءة السيئة"، في إشارة إلى توقف شاشة التلقين عن العمل. وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد نشرت تدوينة عبر منصة "إكس" طالبت فيها بـ"طرد وتحقيق فوري" مع أي مسؤول في الأمم المتحدة قد يتسبب عمدًا في حادثة السلم.

كانت هذه تفاصيل خبر واقعة السلم الكهربائي.. بيان رسمي للأمم المتحدة: هذا الشخص أوقف السلم أثناء صعود ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.