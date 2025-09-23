انت الان تتابع اليوم الوطني السعودي 95 – قصة وطن ومجد يتجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نحتفل هذا العام بـ اليوم الوطني الـ95، وهي ذكرى خالدة في قلوب كل المواطنين، حيث نسترجع في هذا اليوم العظيم توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه – في 23 سبتمبر من عام 1932م.

إن هذا اليوم لا يمثل فقط توحيد أجزاء الوطن تحت اسمٍ واحد، بل هو بداية مرحلة جديدة من البناء والتطوير، أُسست فيها دولة عظيمة تقوم على الإسلام، وتنهض بالعلم، والاقتصاد، والتقنية، وتسعى إلى مستقبل مشرق من خلال رؤية السعودية 2030.

في اليوم الوطني 95، نحتفل بوطن قوي، آمن، متطور، يسير بخطى واثقة نحو الريادة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.

تتنوع مظاهر الاحتفال بهذا اليوم، من رفع الأعلام في الشوارع، وتزيين المباني بالألوان الوطنية، إلى الفعاليات الثقافية والفنية، والعروض الجوية، والمهرجانات التي تعكس حب المواطنين لوطنهم. كما تحتفل المدارس والجامعات بهذه المناسبة من خلال برامج وأناشيد وطنية، وكتابات إبداعية تعبّر عن مشاعر الفخر والانتماء.