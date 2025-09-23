تذكارًا لليوم الوطني الـ95.. “الجيومكانية” تكشف صورًا جوية تاريخية لمناطق المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم نشر مجموعة من الصور الجوية التاريخية للمدن الكبرى في المملكة الـ13، تعود أقدمها إلى العام 1951م، من قبل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. هذه الصور توثّق مراحل التحولات العمرانية والتنموية في المملكة على مدى أكثر من سبعة عقود.

تم نشر هذه الصور تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ95، لتسليط الضوء على دور المعلومات الجيومكانية في توثيق التنمية الوطنية الشاملة والنهضة المتسارعة. تظهر الصور التغيرات التي طرأت على جميع المناطق وتطورات التوسع الحضري والغطاء النباتي فيها، والتقدم والتطور المستمر الذي تشهده المملكة تحت قيادتها الرشيدة.

تم جمع الصور التاريخية من مختلف المناطق وعلى فترات زمنية متعددة بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتكون مرجعًا تاريخيًا يمكن الاطلاع عليه عبر المنصة الجيومكانية الوطنية. الصور مصححة ومعالجة بشكل دقيق ومتاحة بصيغة صور جوية مجمعة ومصححة بإحداثيات رقمية.

تُعنى الجيومكانية بتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته، بما يحقّق الجودة وتحسين الأداء.