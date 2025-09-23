تابع الان خبر المملكة تحتفل غدًا باليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار “عزنا بطبعنا” حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تحتفل المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، يوم غدٍ الثلاثاء 23 سبتمبر 2025م، بذكرى اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، تحت شعار “عزنا بطبعنا”، مستذكرةً قرار الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله– بتوحيد أرجاء الوطن تحت اسم المملكة العربية السعودية عام 1932م، وهو اليوم الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ المنطقة والعالم.

مسيرة بناء ونهضة متواصلة

ويواصل السعوديون في يومهم الوطني كتابة فصول جديدة من مسيرة العزة والإنجاز، مستندين إلى إرث تاريخي عريق، ورؤية وطنية طموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله–، التي جعلت المملكة نموذجًا عالميًا في التنمية المستدامة، والابتكار، وتعزيز جودة الحياة.

حضور دولي وريادة إقليمية

وعلى امتداد عقود، رسخت المملكة مكانتها الدولية عبر سياسات متوازنة ومبادرات تنموية شاملة، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي وركيزة أساسية في قضايا الأمن والسلم الدوليين. ويؤكد اليوم الوطني معاني الفخر والانتماء لكل مواطن ومقيم وزائر يعيش على أرض المملكة، في ظل نهضة شاملة تشهدها مختلف المجالات.

إرث المؤسس وتضحيات الملوك

ويستحضر هذا اليوم الجهود التي بذلها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله– لتوحيد البلاد وترسيخ أسس الدولة الحديثة، وهو النهج الذي سار عليه أبناؤه الملوك من بعده، عبر مراحل متتابعة من الإصلاحات والتوسعات في الحرمين الشريفين، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير مؤسسات الدولة، حتى غدت المملكة نموذجًا للوحدة والقوة والازدهار.

رؤية 2030 وإنجازات الحاضر

وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، انطلقت رؤية السعودية 2030 التي وضعت أسس التحول الاقتصادي والاجتماعي، وأثمرت عن قفزات نوعية في مختلف القطاعات، إلى جانب مبادرات دولية لتعزيز الاستقرار والتنمية، مع استمرار الدعم الراسخ للقضية الفلسطينية والسعي لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.