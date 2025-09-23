اخبار السعوديه

سفارة المملكة بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ95 وتعزز الشراكة مع مصر

بيروت - نادين الأحمد - أقامت سفارة المملكة العربية في القاهرة، مساء أمس الأحد، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين المصريين، والسفراء، وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

كلمة السفير الحصيني

 

وخلال الحفل، رفع السفير الحصيني أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله–، مؤكدًا أن ذكرى اليوم الوطني تجسد ملحمة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله–، لتصبح المملكة منارة شامخة للإسلام والعروبة.

وأشار الحصيني إلى أن ملوك المملكة المتعاقبين واصلوا مسيرة البناء والتحديث، وصولًا إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، الذي أطلق رؤية السعودية 2030، بوصفها مشروعًا وطنيًا طموحًا يقود نهضة شاملة ويعزز مكانة المملكة الدولية.

رؤية 2030 ودور المملكة الدولي

 

وأوضح السفير أن رؤية 2030 جعلت المملكة مركزًا عالميًا للقمم الدولية ومبادرات السلام، وركيزة أساسية في أسواق الطاقة، وعضوًا فاعلًا في مجموعة العشرين، كما ساهمت في تعزيز حضورها الدبلوماسي كوسيط دولي موثوق في حل النزاعات.

كما نوه بجهود المملكة، بالتعاون مع فرنسا ودول أخرى، في الوصول إلى “إعلان نيويورك” الذي اعترفت بموجبه 142 دولة بدولة فلسطين، معتبرًا ذلك تحولًا مفصليًا نحو تحقيق السلام العادل.

العلاقات السعودية المصرية

 

وفيما يتعلق بالعلاقات بين السعودية ومصر، أكد السفير الحصيني أن جذور الشراكة التاريخية تعود إلى زيارة الملك المؤسس إلى مصر عام 1946م، مشددًا على أن العلاقات الثنائية باتت نموذجًا استراتيجيًا فريدًا، تعززه القيادة الحكيمة في البلدين. وأشار إلى أن إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الأعلى شكّل دفعة قوية لمسار التعاون، حيث تعد المملكة اليوم الشريك التجاري الأول عربيًا والثاني عالميًا لمصر، فضلًا عن كونها من أبرز الدول المستثمرة فيها.

ختام الحفل

 

واختتم السفير الحصيني كلمته بالدعاء أن يديم الله على المملكة أمنها وازدهارها، وأن يحفظ مصر الشقيقة، مؤكدًا على استمرار التعاون الوثيق بين البلدين في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

