تابع الان خبر التحالف السعودي المصري.. شراكة استراتيجية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - يؤكد التحالف السعودي المصري عمق العلاقات التاريخية بين الرياض والقاهرة، إذ أثبتت التحديات التي مرّت بها المنطقة أن هذا التعاون ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي وضمان استقرار الشرق الأوسط. ومع حلول اليوم الوطني السعودي الـ95، تتجدد دلالات هذه الشراكة التي لم تتوقف عند التنسيق السياسي والعسكري، بل امتدت لتشمل مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والاستثمار.

علاقات راسخة وتاريخ ممتد

تاريخيًا، وقفت المملكة ومصر جنبًا إلى جنب في مواجهة التحديات الكبرى التي هددت المنطقة، وحوّلتا التعاون المشترك إلى نموذج يحتذى به في العلاقات العربية. فقد شهدت العقود الماضية مواقف متطابقة بين البلدين في مختلف الأزمات، سواء على صعيد دعم القضايا العربية والإسلامية أو في مواجهة الإرهاب والفوضى.

خطوات عملية ومؤسسات تنسيقية

في أكتوبر 2024، وُقّع محضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري ليكون منصة استراتيجية لتطوير العلاقات في مختلف المجالات. وتبعه لقاءات متكررة بين قادة البلدين، كان أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم أغسطس الماضي، حيث ناقشا تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، إلى جانب الملفات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

مواقف مشتركة تجاه قضايا المنطقة

أكدت الرياض والقاهرة وحدة الرؤية في القضايا الإقليمية، لا سيما في ما يتعلق بفلسطين، إذ شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. كما عبّرا عن دعم استقرار لبنان واليمن والسودان، وأكدا أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر، فضلًا عن توافقهما في الموقف تجاه ليبيا وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية.

شراكات اقتصادية واستثمارات متنامية

شهد العامان الماضيان طفرة في التعاون الاقتصادي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 11 مليار دولار، فيما شملت الاتفاقيات الجديدة مجالات الطاقة، النقل، الاتصالات، السياحة، التعليم، والصناعة. كما تم توقيع اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وإنشاء مشروعات كبرى مثل محطات الطاقة المتجددة وجامعة الملك سلمان الدولية.

تعاون ثقافي وفني

لم تقتصر الشراكة بين الرياض والقاهرة على الاقتصاد والسياسة، بل امتدت لتشمل الثقافة والفنون. فقد شاركت المملكة بفاعلية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، بينما استضافت السعودية عروضًا فنية وسينمائية مصرية في مهرجاناتها الثقافية، ما يعكس حيوية التبادل الثقافي بين الشعبين.