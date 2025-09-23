مع عمرو سعد وأحمد العوضي.. نشاط فني لـ مي عمر على شاشة السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - تعيش الفنانة مي عمر، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، على مستوى السينما، حيث تخوض تجارب جديدة تُضاف إلى رصيدها الفني الذي حققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لاسيما في السنوات الأخيرة.

إذ تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم أحمد العوضي الجديد "شمشون ودليلة"، في أول تعاون فني بينهما إلى جانب ترقبها طرح فيلم "الغربان" والذي تتعاون فيه مع الفنان عمرو سعد.

تغيير اسم فيلم "البوب" إلى "شمشون ودليلة"

فيلم أحمد العوضي ومي عمر، كان يحمل في البداية اسم "البوب"، قبل أن تستقر الشركة المنتجة على اسم "شمشون ودليلة"، حيث تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، لتكون هذه المرة الأولى للثنائي في تلك التيمة السينمائية الشهيرة، لذلك سيعقدان جلسات عمل وبروفات خلال الفترة المُقبلة، للتحضير للعمل والوقوف على أبرز التفاصيل.

أحمد العوضي يُجدد تعاونه مع محمود حمدان

"شمشون ودليلة" يُعيد التعاون بين أحمد العوضي والمؤلف محمود حمدان، اللذَينِ حققا نجاحًا كبيرًا في عالم الدراما التلفزيونية، وتحديدًا في مسلسلي "حق عرب" و"فهد البطل"، إلى جانب مسلسل "علي كلاي" المُقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2026.

مي عمر وعمرو سعد في "الغربان"

التواجد السينمائي لـ مي عمر، لم يقتصر على فيلمها مع أحمد العوضي فحسب، بل تتعاون مع الفنان عمرو سعد، في فيلم "الغربان" التي انتهت من تصويره قبل شهور قليلة، والمُرتقب طرحه في دور السينما نهاية العام الجاري، أو منتصف العام المقبل، حيث إن هذا المشروع استغرق أكثر من 3 سنوات ما بين التحضير والتصوير.



فيلم "الغربان" بطولة: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس. وتأليف وإخراج يس حسن. وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين)؛ حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

ترشيح مي عمر لفيلم "طه الغريب"

وكانت مي عمر، جرى ترشيحها لتقديم البطولة النسائية أمام الفنان حسن الرداد، في فيلمه الجديد "طه الغريب" المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته، إلا أنها اعتذرت عن المشروع برمته، لانشغالها بأعمالٍ فنية أخرى، حيث جاء هذا الترشيح بعد تعاونهما سويًا في فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي عُرض عام 2022.



آخر أعمال مي عمر السينمائية

يذكر أنّ مي عمر، عُرض لها نهاية العام الماضي، فيلم "بضع ساعات في يوم ما" تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.



