بوسي تستعين بأغنية مش شايفنهم في أول ظهور بعد إخلاء سبيلها

رسالة غير مباشرة

تفاصيل الأحكام القضائية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:05 مساءً - ظهرت المطربةلأول مرة عقب إخلاء سبيلها من سرايا النيابة اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر، وذلك بعد أن تم توقيفها في مطار القاهرة الدولي مساء أمس بسبب بعض الإجراءات الأمنية المرتبطة بأحكام قضائية صادرة ضدها، ونشرت بوسي عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مجموعة من الصور من أمام المسبح، حيث ظهرت بإطلالة صيفية لافتة.وفي أول تفاعل لها بعد عودتها إلى منزلها، شاركت بوسي جمهورها عبر خاصية الـ"ستوري" حسابها بموقع "إنستغرام" مقطعاً من أغنيتها "مش شايفنهم"، التي تعكس كلماتها تحدياً واضحاً ورسالة معنوية بالثبات وعدم الاكتراث بما حدث لها حيث تقول كلمات الأغنية: "مش شايفنهم لو مهما يقولوا ما إحناش سامعنهم.. إحنا كده وهنفضل كده مزعلنهم.. مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم".قد تحبين قراءة.. أسماء جلال نجمة سينما نهاية عام 2025 وتقدّم بطولة 3 أفلام منتظرةكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض علىأثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى دبي، وذلك تنفيذاً لقرار صادر من النائب العام بمنعها من السفر على خلفية صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ بحقها، وبحسب مصادر أمنية، فقد جرى التحقق من شخصيتها عبر الأنظمة الإلكترونية داخل المطار، ليتبين وجود ثلاثة أحكام قضائية صادرة ضدها،

وأوضحت المصادر الأمنية أن الأحكام تتعلق بقضايا مالية وخلافات قانونية واجهتها بوسي خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى إدراج اسمها على قوائم المنع من السفر إلى حين تسوية النزاعات المرتبطة بها أو تنفيذ العقوبات الصادرة.

بوسي تغني لـ "الشاطر" و"أحمد وأحمد"

وعلى الفور، جرى التحفظ على بوسي داخل مطار القاهرة واقتيادها إلى مقر أمني لحين استكمال الإجراءات القانونية وتسليمها إلى الجهات القضائية المختصة، كما أكدت المصادر أن أجهزة الأمن في مطار القاهرة تطبق قرارات النيابة العامة بحزم ودون استثناء، خاصة فيما يتعلق بقرارات المنع من السفر.في سياق آخر، يذكر أن المطربةقدمت مؤخراً أغنية "" بمشاركة المطرب، كأغنية دعائية لفيلم "" بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب الذي انطلق في دور العرض السينمائي يوم 16 يوليو الماضي، وجاءت الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وقد حققت انتشاراً كبيراً بعد طرحها بالتزامن مع عرض الفيلم.ولم تكتف بوسي بغناء الأغنية الدعائية لفيلم "" بل غنت أيضًا أغنية فيلم "" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي، والمعروض حالياً فى دور العرض، وجاءت الأغنية بعنوان "يا أحمد" وغنتها ديو مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر عمار خاطر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».